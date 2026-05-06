Доходы топ-менеджмента и финансовые показатели крупных строительных компаний

|Компания
|Совокупные выплаты топ-менеджменту (млн руб.)*
|Выручка (млрд руб.)
|Чистая прибыль (млрд руб.)
|2024
|2025
|Изменение за год (%)
|2024
|2025
|Изменение за год (%)
|2024
|2025
|Изменение за год (%)
|ПИК
|3532
|4087
|15,7
|675,1
|769,2
|13,9
|57,3
|65,2
|13,8
|«Самолет»
|1468
|1181
|-19,6
|339,1
|366,8
|8,2
|8,2
|-2,3
|-
|ЛСР
|6074
|1491
|-75,5
|239,2
|252,1
|5,4
|28,6
|10,8
|-62,2
|«Инград»
|219
|428
|95,4
|47
|46,8
|-0,4
|-3
|3,3
|-
|«Эталон»
|373
|313
|-16,1
|130,9
|153,6
|17,3
|-6,9
|-22,3
|-
|«Пионер»
|300
|233
|-22,3
|47,1
|76
|61,4
|5,2
|3,3
|-36,5
|«А101»
|1736
|1919
|10,5
|150,6
|177,8
|18,1
|50,6
|41,1
|-18,8
|«Брусника»
|791
|560
|-29,2
|75,8
|115,6
|52,5
|4,47
|7,6
|70,0
|GloraX
|284
|233
|-18,0
|32,6
|41,3
|26,7
|1,2
|3,1
|158,3
|Всего
|14777
|10445
|-29,3
