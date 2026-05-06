Доходы топ-менеджмента и финансовые показатели крупных строительных компаний

Компания Совокупные выплаты топ-менеджменту (млн руб.)* Выручка (млрд руб.) Чистая прибыль (млрд руб.) 2024 2025 Изменение за год (%) 2024 2025 Изменение за год (%) 2024 2025 Изменение за год (%) ПИК 3532 4087 15,7 675,1 769,2 13,9 57,3 65,2 13,8 «Самолет» 1468 1181 -19,6 339,1 366,8 8,2 8,2 -2,3 - ЛСР 6074 1491 -75,5 239,2 252,1 5,4 28,6 10,8 -62,2 «Инград» 219 428 95,4 47 46,8 -0,4 -3 3,3 - «Эталон» 373 313 -16,1 130,9 153,6 17,3 -6,9 -22,3 - «Пионер» 300 233 -22,3 47,1 76 61,4 5,2 3,3 -36,5 «А101» 1736 1919 10,5 150,6 177,8 18,1 50,6 41,1 -18,8 «Брусника» 791 560 -29,2 75,8 115,6 52,5 4,47 7,6 70,0 GloraX 284 233 -18,0 32,6 41,3 26,7 1,2 3,1 158,3 Всего 14777 10445 -29,3