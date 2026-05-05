Суд конфисковал часть активов основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Хамовнический районный суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял собственность основателя «Русагро» Вадима Мошковича, а также других соответчиков. В доход государства перешел контрольный пакет акций ПАО «Группа Русагро». Также у Мошковича конфисковали 3,8 млрд руб., $1,8 млн и €1,6 млн, сообщила пресс-служба судов столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помимо этого, у Мошковича конфисковали 100% долей в ООО «Финансовый ресурс» и акции металлообрабатывающего завода АО «Эталон». Общая стоимость изъятых активов превысила 14 млрд руб. Требования изъять вартиру супруги основателя «Русагро» Наталии Быковской, а также загородный дом возле Рублево-Успенского шоссе суд не удовлетворил.

Об иске к Вадиму Мошковичу стало известно 4 мая. Генпрокуратура требовала изъять активы общей стоимостью свыше 0,5 трлн руб. Претензии были связаны с тем, что Мошкович в период работы членом Совета федерации продолжил заниматься бизнесом и использовал полномочия для незаконного обогащения.

Вадим Мошкович и Максим Басов с марта 2025 года находятся в СИЗО по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты». Им также вменяют преднамеренное банкротство и отмыв преступных доходов, общий ущерб по делу превысил 86 млрд руб. Кроме того, Мошковича отдельно обвиняют в даче взятки в виде элитного охотничьего карабина. Фигуранты не признают вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «С грядок Вадима Мошковича соберут полтриллиона».

Никита Черненко