В Грузии арестовали еврошпиона

5 мая в Тбилиси задержали высокопоставленного чиновника Минфина Георгия Удзилаури, в прошлом известного журналиста, которого обвиняют в шпионаже по заданию спецслужб «европейского государства». Задержание пришлось на момент, когда Европарламент готовится принять очередную резолюцию с жесткой критикой грузинских властей, а те, в свою очередь, обвиняют автора этой резолюции в «фашистской риторике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Mdzinarishvili / Reuters Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

О задержании шпиона, «действовавшего по заданию спецслужбы иностранного государства», на специальном брифинге сообщил первый заместитель Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе. По его словам, гражданин Грузии, занимавший высокий пост в государственной структуре, «систематически добывал информацию разведывательного характера и передавал ее иностранным спецслужбам».

Господин Маградзе не назвал имени задержанного, как и страну, задание спецслужб которой тот выполнял. Но сразу после завершения брифинга в СГБ телекомпания «Рустави-2», близкая к властям, сообщила со ссылкой на свои источники в силовых структурах, что задержан Георгий Удзилаури, возглавлявший одно из управлений следственной службы Министерства финансов. Вскоре эту информацию «Рустави-2», а также изданию «Публика» официально подтвердили и в Службе госбезопасности, указав, что Удзилаури подозревается в выполнении заданий спецслужбы «европейского государства».

По утверждению СГБ, департамент контрразведки следил за чиновником в течение нескольких месяцев, фиксируя его контакты, в том числе по шифрованной связи, равно как и конспиративные встречи с представителями иностранной спецслужбы.

Подозреваемый передавал им «секретные данные, информацию о политико-экономических процессах в Грузии и ситуации в силовых структурах», а также «сведения о положении в регионах проживания религиозных и этнических меньшинств».

СГБ информирует, что такое сотрудничество было небезвозмездным — Удзилаури получал от иностранного государства материальное вознаграждение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 314 УК (шпионаж в пользу иностранного государства или иностранной организации), предусматривающей до 12 лет лишения свободы. В ближайшие дни прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании Удзилаури меры пресечения в виде ареста.

Георгий Удзилаури в прошлом был известным в Грузии журналистом, работал на ряд тбилисских информационных ресурсов. После «революции роз» 2003 года он резко критиковал лидера той революции Михаила Саакашвили и даже был задержан на несколько суток по обвинению в нарушении общественного порядка. Удзилаури некоторое время возглавлял службу по связям с общественностью миллиардера Бидзины Иванишвили, модерируя пресс-конференции с его участием и организовывая его интервью.

После смены власти в стране по итогам парламентских выборов 2012 года Удзилаури продолжил работать в финансовых структурах лидера победившей на выборах партии «Грузинская мечта» (ГМ) Иванишвили. Впоследствии его назначили на высокую должность в Минфине.

Утром во вторник, 5 мая, когда в Тбилиси задержали Удзилаури, комитет по иностранным делам Европейского парламента утвердил проект резолюции с резкой критикой ГМ за «антидемократическую траекторию» и «отход от курса на интеграцию в ЕС вопреки воле грузинского народа».

Документ также содержит предупреждение о высокой вероятности отмены безвизового режима с ЕС, которым грузинские граждане пользуются с 2017 года.

В ответ на утверждение проекта резолюции, которая в ближайшее время будет вынесена на пленарное заседание всего Европарламента, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что главный автор документа — европарламентарий от Литвы Раса Юкнявичене — «известна своей фашистской риторикой» в отношении Грузии и грузинского народа.

Это не первый громкий арест, произведенный СГБ в последнее время: 22 апреля 2026 года в Тбилиси был задержан и впоследствии арестован по обвинению в шпионаже житель Ленингорского района Южной Осетии Тамаз Голоев. Власти Южной Осетии назвали обвинения против него «надуманными». После ареста Голоева «Рустави-2» со ссылкой на свои источники во властных структурах утверждало, что Голоев «работал на российские спецслужбы, дислоцированные в Цхинвали».

Георгий Двали, Тбилиси