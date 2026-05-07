Каждому по возможностям

Туристический сезон наступил. Но мало кто из подопечных Русфонда сможет им насладиться. Родителям очень сложно, непривычно и страшно увозить детей с тяжелыми хроническими болезнями далеко от дома. Но это может быть не просто поездка, а эффективное реабилитирующее мероприятие. Новые условия и новые впечатления могут делать чудеса. Только как все организовать, куда идти, у кого спросить? Поговорим с теми немногими, кто знает ответы.

Фото: АНО содействия развитию адаптивного туризма и спорта «Аист» В поездке по Крыму, организованной АНО «Аист», девочка с аутизмом учится общаться с лошадью. После этого ей и с людьми станет проще

Редкая профессия

Первая попытка может отпугнуть. Нахожу в интернете компанию, которая предлагает отдых в горах Кавказа для людей с ограниченными возможностями. По описанию на сайте — круто. Оборудованные для колясочников горные тропы с роскошными видами, учет всех особенностей. Но при звонке выясняются детали: у фирмы просто есть автобус с подъемником и пригодная для колясок дорожка от остановки до жилых домиков. Никаких специальных троп. «Это же горы. Их не переделаешь»,— объяснила девушка на телефоне.

Людей, реально что-то делающих в сфере адаптивного туризма, мало. У них нет возможности широко о себе заявлять. Зато тут все друг друга знают. Когда я собирал материал, через меня передавали приветы.

Чисто исторически все началось с Петербурга. 22 года назад Наталья Гаспарян и Мария Бондарь, бывшие школьные подружки, создали компанию «Либерти», которая в основном обслуживала иностранных туристов с ограниченными возможностями. Но пришел ковид, за ним — СВО, основной контингент пропал. Было тяжело, но «Либерти» выжила. Сейчас компания организует поездки в Петербург, Калининград, Казань и другие города, в том числе и для детей от 11 до 14–15 лет: их уже можно увлечь городским туризмом.

— Обычных детей родители и так все время таскают то в театр, то в музей, то на кружок,— говорит Наталья.— Детки на колясках много сидят дома, и они очень жадные до впечатлений. Но мы их не перегружаем информацией, у нас легкая программа: прогулка по рекам и каналам, океанариум, фонтаны Петергофа. Дело ведь не только в знаниях: дети знакомятся между собой, влюбляются даже, вся жизнь может поменяться от одной поездки.

В микроавтобус не поместится больше четырех семей с ребенком. В гостиницах, даже если есть пандус, мало номеров с широкими дверными проемами и удобным душем. Трудно найти подходящее кафе. Но с туристами на коляске все-таки в целом понятно, что и как. А что с незрячими детьми, в чем для них смысл поездок?

Выученная беспомощность

Зухра Лушникова из Тольятти уже много лет организует адаптивные группы вместе с АНО «Белая трость Севастополь». Этим летом будет очередной выезд — 30–50 человек, в том числе незрячие и слабовидящие. Жить будут в палатках на турбазе под Бахчисараем. Для неподготовленного родителя звучит немного пугающе.

— Мы смотрим глазами, а они — руками,— просто объясняет Зухра.— Поэтому перед заездом готовим лагерь: натягиваем веревки, развешиваем инфообъекты, которые помогут ориентироваться. Дети привыкли общаться с родителями, те понимают их с полуслова. А здесь все новое: запахи, ощущения, люди. Включаются мощные механизмы саморегуляции, дети учатся дружить. Многие родители привыкли все делать за ребенка и просто не знают его возможностей. Это так называемая выученная беспомощность. Подходит ко мне девочка: «Помой мою тарелку, я не умею». Я говорю: «Вон у парня ДЦП, а он моет. А этот плохо владеет руками — и моет. Ты попробуй!» И все у нее получилось.

А вообще, реабилитационный эффект туризма — всегда сюрприз.

— Я возила по Крыму детей с ДЦП, с неврологическими нарушениями и аутизмом,— рассказывает Юлия Карпович, руководитель проектов АНО содействия развитию адаптивного туризма и спорта «Аист».— Там была девочка с аутизмом, довольно тяжелым. Она ничего не слушала, сидела и все время рисовала свинку Пеппу. А вечером смотрю — новый рисунок: автобус, много маленьких свинок и одна большая в красной куртке. Ну точно как у меня! Ребенок, даже если как будто не участвует в происходящем, все равно видит и усваивает.

В той поездке устроили квест: в евпаторийском парке искали зеленого слона (парковую скульптуру). Была карта. Неизвестно, кто что в ней понимал. Но увлеченно смотрели в нее все.

Веселая экономия

Все в адаптивном туризме, повторю, дорого. Некоммерческие организации рассчитывают в основном на гранты и благотворителей. Но можно сэкономить, ограничившись одним днем. А еще привлечь не одного спонсора, а множество помощников. И вложить в это всю свою энергию. Так уже много лет делает глава Иркутского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Татьяна Вильман.

Каждую весну, когда солнце уже греет, но лед крепкий, Вильман устраивает грандиозный 8-километровый переход через Байкал. Когда-то давно несколько семей с детьми-инвалидами присоединились к группе обычных походников. Но постепенно Вильман стала главным организатором. В 2024 году переход совершили почти 500 человек, из них 200 — с ограниченными возможностями. Шли сотрудники местного бюро медико-социальной экспертизы, полевую кухню на том берегу устроили пожарные. Интерактивные развлечения организовали Деды Морозы, к съезду которых приурочили переход.

А летом — 30-километровый сплав по Иркуту на рафтах, больших надувных лодках. Садишься верхом на борт, берешь весло и гребешь, как можешь. Только совсем маленьких и колясочников сажают внутрь лодки. Техника безопасности продумана: все в спасжилетах, в каждой лодке — инструктор с рацией, а невдалеке от кавалькады ненавязчиво дежурят спасатели на моторках. В середине маршрута — высадка на остров, купание в протоке и приготовление оладушков.

Весело, но не только. У Вильман много примеров, когда после такого мероприятия ребенок совершал скачок в развитии. А еще после рафтинга многие дети идут учиться плавать, хотя раньше не хотели. На соревнованиях по адаптивному плаванию ребята из Иркутска заняли три призовых места.

Татьяна находит спонсоров на продукты. Организует готовку. Договаривается о скидках с хозяевами рафтов. В результате для человека с инвалидностью участие в сплаве обходится в 1300 руб. (без ограничений здоровья — дороже). По соотношению эффективности и затрат Иркутск — настоящий чемпион.

Конечно, я перечислил не всех. Есть сочинская АНО «Жизнь прекрасна», созданная мастером адаптивного керлинга Марией Генделевой. Есть летний лагерь для детей с ожогами фонда «Детская больница». Энтузиасты и идеи есть — только денег нет. В прошлом году, жалуется Зухра Лушникова, для летнего лагеря пришлось за 175 тыс. руб. арендовать на три недели два мобильных туалета. Проблемы всюду. Лужи и слякоть для незрячих. Ночевка в палатке — для детей на колясках.

— Моя мечта — создать территорию, где все было бы для нас приспособлено,— говорит Зухра.— Сделать один раз как надо и возить туда детей. И хорошо бы помощь была не от гранта к гранту, а постоянная.

Алексей Каменский, главный редактор «Русфонд.Медиа»