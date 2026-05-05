Что такое хантавирус

На борту круизного лайнера MV Hondius, пришвартованного у побережья Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. На судне было 147 человек — 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Сейчас среди пассажиров — семь зараженных. Трое человек умерли, один находится в тяжелом состоянии. Что известно о вирусе — в справке “Ъ”.

Вирус и его возбудитель Хантавирусы — это группа зоонозных вирусов, основными переносчиками которых являются инфицированные грызуны (мыши, крысы, полевки и другие). Сами животные при этом не болеют, а выступают лишь бессимптомными носителями. В зависимости от штамма хантавирус способен вызывать у человека две основные клинические формы заболевания: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром (ХЛС).

Как передается вирус Основной путь передачи инфекции — воздушно-пылевой. Вирусные частицы проникают в организм человека при вдыхании пыли, загрязненной высохшими экскрементами, мочой или слюной зараженных грызунов. Это делает потенциально опасными дачные дома, сараи, подвалы и любые другие помещения, где могли обитать носители вируса, особенно в периоды сезонной миграции грызунов. Передача от человека к человеку для подавляющего большинства штаммов нехарактерна. Исключением является южноамериканский вид Андес, для которого доказана возможность прямой передачи при тесном физическом контакте.

Основные симптомы Инкубационный период обычно составляет от двух до четырех недель. Заболевание сопровождается симптомами, схожими с гриппом или тяжелой интоксикацией: внезапное повышение температуры, озноб, интенсивная головная и мышечная боль, ломота в теле, болевые ощущения в поясничной области и животе. Специфическая симптоматика нарастает по мере развития заболевания. При поражении легких (ХЛС) появляются кашель и быстро прогрессирующая одышка. При поражении почек кожа больного приобретает характерный багровый оттенок, проявляются геморрагический синдром (сыпь, носовые и десневые кровотечения), а также нарушение мочеиспускания вплоть до полного его прекращения. Летальность колеблется от 1% до 15% в зависимости от штамма и состояния пациента.

География вируса Различные штаммы распространены по всему миру, которые существенно отличаются по тяжести вызываемой патологии. В России и Европе преобладают штаммы, вызывающие ГЛПС. В США, Канаде, Центральной и Южной Америке чаще выявляются штаммы, вызывающие хантавирусный легочный синдром, эта форма значительно опаснее.