Литовский киллер неисправим

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) литовскому киллеру Ромасу Замольскису, входившему в ОПГ Михаила Клока из «центровых». В 2016 году он был приговорен к 15 годам колонии строгого режима за ряд особо тяжких преступлений. Администрации колонии выдала осужденному отрицательную характеристику: он нарушал режим содержания и не погашал имеющиеся взыскания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ромас Замольскис (слева)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ромас Замольскис (слева)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения апелляционные жалобы осужденного Ромаса Замольскиса и его адвоката, поданные на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 16 марта об отказе ему в УДО, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Администрация колонии, где находится Ромас Замольскис, выдала ему отрицательную характеристику: он неоднократно нарушал режим содержания, за что подвергался взысканиям. «Каких-либо мер для погашения имеющихся взысканий, а также для того, чтобы зарекомендовать себя с положительной стороны и получить поощрения, осужденный не предпринимает»,— говорится в постановлении суда. Представители колонии полагают, что его условно-досрочное освобождение является нецелесообразным.

Суд пришел к выводу, что цели наказания в отношении Ромаса Замольскиса в настоящее время не достигнуты, поэтому постановление суда об отказе в УДО оставлено без изменения.

Ромас Замольскис, участник банды Михаила Клока, был осужден 6 июня 2016 года Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по трем эпизодам ч.3 ст.161 УК РФ (грабеж организованной группой), двум эпизодам ч.3 ст.162 УК РФ (разбой), ч.1 ст.222 (незаконное приобретение, передача, сбыл огнестрельного оружия), ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Позже Свердловский областной суд снизил ему наказание до 15 лет. Срок отбывания наказания у Ромаса Замольскиса заканчивается в августе 2029 года.

Вместе с ним были осуждены Михаил Клок и глава ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров. Первого суд приговорил к четырем годам, второго — к 11 годам.

Согласно материалам дела, банда Михаила Клока, который были причастен к деятельности ОПГ «Центровые», была создана в 1999 году. Начиная с 2003 года по 2006 год она занималась разбоями и грабежами. В частности, ее члены напали на салон швейцарских часов «Студия времени» (похищены часы на общую сумму 150 тыс. руб.) и несколько строительных компаний (похищены спецтехника и строительное оборудование на общую сумму 7 млн руб.).

Как утверждали в правоохранительных органах, самым тяжким эпизодом уголовного дела стало покушение на убийство екатеринбургского бизнесмена Александра Касьянова в июле 2004 года в самом центре Екатеринбурга.

Тогда у коммерсанта был конфликт с владельцем «Уралтрансбанка» Валерием Заводовым из-за долга в 119 млн руб. Глава банка обмолвился при Валерии Поварове, что хотел бы убить предпринимателя. Начальник ЧОПа предложил участникам ОПГ организовать покушение, чтобы укрепить связи с банкиром. Цена заказа составила по 50 тыс. руб. на каждого. Чтобы выполнить задуманное, они бросили гранату в спальню Александра Касьянова, но тот выжил, как и его жена, которая была с ним в комнате.

Другой эпизод — попытка хищения в 2006 году доли бывшего лидера ОПГ «Центровые» Александра Вараксина в ООО «Шарташ Сервис».

Ромаса Замольскиса в криминальных кругах знали по прозвищу Замас. Он оставил криминальные следы не только на Урале, но и в Литве. Так, в 1994 году он участвовал в нападении на Сельскохозяйственный банк в Вильнюсе, где вместе с подельниками в упор расстрелял трех инкассаторов и трех полицейских. В 2001 году он застрелил полицейского, который остановил его машину для проверки документов. Вскоре литовские силовики объявили его в международный розыск.

Долгое время Ромас Замольскис был в бегах. На допросах члены его группировки рассказывали, что он всегда носил с собой гранату и не хотел сдаваться живым.

В 2002 году Ромас Замольскис перебрался в Калининградскую область, где познакомился с уроженцем Свердловской области Юрием Елпановым, который вместе со своей бандой специализировался на ограблениях инкассаторов. После задержаний участников банды, киллер по поддельным документам уехал на Урал.

Силовики пытались задержать его в Челябинской области, где он мимикрировал под старовера-анастасийца. Спецназ окружил его дом, где позже нашли арсенал оружия. Началась перестрелка, но Ромас Замольскис смог скрыться — он уехал на машине по полям.

Его задержали в 2014 году, когда спецназ блокировал его машину, в которой сидели его жена и малолетний ребенок. При задержании киллер бросился на силовиков с ножом. Его удалось успокоить, только ранив из пистолета.

Ромас Замольскис и ранее предпринимал попытки выйти на свободу по УДО: в 2023 году Свердловский областной суд ему уже отказал.

Артем Путилов