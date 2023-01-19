Свердловский суд отказался отпускать из колонии литовского киллера Ромаса Замольскиса

Свердловский областной суд отказался смягчать наказание и выпускать из колонии строгого режима литовского киллера Ромаса Замольскиса, осужденного на 16 лет за убийство, грабеж, разбой и хранение оружия. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Приговор Ромасу Замольскису (в криминальных кругах известен как Замас) Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес в июне 2016. По данным следствия, уроженец Литвы входил в ОПГ Михаила Клока, созданную в 1999 году. С 2003 по 2006 год члены группировки совершили серию грабежей и разбойных нападений, а также покушение на убийство бизнесмена Александра Касьянова в июле 2004 года в центре Екатеринбурга.

Ранее Ромаса Замольскиса требовали выдать власти Литвы, которые разыскивали его за убийство в 1990-х годах восьми инкассаторов и полицейских. Вопрос о его выдаче литовская полиция инициировала в 2014 году, когда он был задержан в Екатеринбурге.

Подробнее о деле ОПГ Михаила Клока – в материале «Ъ-Урал» «ОПГ с литовским киллером».

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