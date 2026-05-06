Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ моделей новых легковых автомобилей по продажам в январе—апреле 2026 года

Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%)
1 Lada Granta 37 189 –16,6 9,72
2 Tenet T7 21 929 н/д 5,73
3 Haval Jolion 20 913 20,2 5,47
4 Lada Vesta 16 410 –46,1 4,29
5 Tenet T4 14 609 н/д 3,82
6 Lada Niva Travel 14 534 23,7 3,8
7 Lada Niva Legend 10 978 6,3 2,87
8 Haval M6 9 548 9,5 2,5
9 Lada Iskra 9 418 н/д 2,46
10 Geely Monjaro 8 360 –6,3 2,13

Источник: «Автостат».

Новости компаний Все