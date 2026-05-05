После прилета БПЛА в дом в Екатеринбурге эксперты объяснили, как страховать имущество

Эксперты страховых компаний после прилета беспилотника в Екатеринбурге объяснили, в каких случаях при атаке БПЛА владельцы квартир получат страховые выплаты. Как рассказали страховщики, зачастую государственные компенсации не покрывают причиненного ущерба полностью.

«Если говорить о полном страховом покрытии, как правило, риск падения летательных аппаратов (БПЛА) застрахован. Влияние атак БПЛА на российский страховой рынок выражается в росте спроса на продукты с расширенным страховым покрытием рисков, связанных с падением дронов»,— рассказали «Ъ-Урал» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Эксперты добавили, что в последние 3-4 года эта практика стала востребованной, поэтому страховые компании все чаще предлагают ее в пакетах своих услуг. Размер выплаты при этом зависит от степени риска.

«В подобных ситуациях власти могут объявлять о выплатах пострадавшим. Однако такие компенсации, как правило, носят ограниченный и частичный характер и не покрывают полного ущерба, который может быть нанесен»,— прокомментировали в страховой компании «Гелиос».

Помимо условий страховки, наличие выплат может зависеть от того, каким образом был причинен вред — было ли это прямое попадание БПЛА в здание или, например, повреждения возникли из-за взрывной волны рядом, пояснили в компании.

В ипотечном страховании риски БПЛА, как правило, не предусмотрены. При этом такие полисы в большинстве случаев покрывают только конструктивные элементы здания — стены, перекрытия, но не внутренняя отделка или имущество.

«Поэтому все более актуальными становятся отдельные страховые продукты, которые доступны для широкого круга клиентов в силу своей небольшой стоимости, или расширения, которые прямо включают такие риски и позволяют дополнительно защитить имущество»,— рассказали в компании.

Эксперты напомнили, что при наличии нескольких страховых договоров клиент может получить выплаты по каждому из них, но в пределах фактического размера ущерба. Компенсация суммарно не может превышать реальную стоимость поврежденного имущества

Анна Капустина