Дело в доке

Кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций по иску акционера Новороссийского судоремонтного завода к бывшему гендиректору предприятия Игорю Зеленину о взыскании 6 млн руб. убытков. Дело направлено на новое рассмотрение. Истец считает, что ответчик заключил с ООО «Транскаго» контракт на модернизацию контейнеров по заниженной цене. Суд первой инстанции и апелляция отказали в иске, но кассация признала их выводы необоснованными. Юристы считают, что при первом рассмотрении дело было рассмотрено формально, новое решение суда будет во многом определяться выводами экономической экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение Арбитражного суда Краснодарского края и постановление 15-го арбитражного апелляционного суда по делу о взыскании с бывшего генерального директора АО «Новороссийский судоремонтный завод» (НСРЗ) Игоря Зеленина 6,1 млн руб. убытков. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщается в постановлении кассационной инстанции.

АО «НСРЗ» входит в группу компаний ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП). Общество оказывает широкий спектр стивидорных и судоремонтных услуг и является одним из крупных портовых операторов на Черноморском побережье России. По данным системы Rusprofile, господин Зеленин занимал должность руководителя предприятия с июня 2018 года по октябрь 2024-го, в апреле 2025 года завод возглавил Иван Масловский. Финансовые показатели АО «НСРЗ» демонстрируют значительное ухудшение. В 2025 году выручка составила 869,8 млн руб., что на 32 % ниже уровня 2024 года (1,29 млрд руб.). При этом компания завершила 2025 год с убытком в 99,4 млн руб., тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль в 546,1 млн руб.

Иск в интересах завода подал его мажоритарный акционер — ПАО «Новороссийский морской торговый порт», владеющий 99,2 % акций. Истец утверждает, что в 2023 году господин Зеленин, занимавший пост гендиректора, заключил с ООО «Транскаго» соглашение на модернизацию 50 двадцатифутовых контейнеров по заниженной цене. В результате, по мнению истца, предприятие не только не получило плановой прибыли (35 % рентабельности), но и не смогло полностью компенсировать реальные затраты на выполнение работ.

Согласно материалам дела, стоимость работ была установлена в размере 9 млн руб. Истец настаивал, что справедливая цена контракта должна была составлять 15,1 млн руб., а разница в 6 млн руб. является прямыми убытками, вызванными недобросовестными действиями руководителя.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, однако кассация с этим не согласилась.

«Суды не установили, каким образом, на основании каких показателей и на какой период выполнения предполагаемых работ ответчиком произведен расчет стоимости работ»,— указано в постановлении окружного суда.

Кроме того, кассационный суд отметил, что ответчик не представил «надлежащих и достаточных» доказательств, которые могли бы опровергнуть аргументы истца.

Советник Birch Антон Сироткин говорит, что дела данной категории в последнее время чаще становятся предметом судебных разбирательств, однако в данном деле многие важные детали не раскрыты. Причина, по словам эксперта,— совершенно «пустое» решение суда первой инстанции.

«Мотивировка в решении подменена цитатами из норм права и позиций вышестоящих судов. Не указаны установленные судом обстоятельства дела, не дана оценка ни доводам истца, ни доказательствам. Формально дело рассмотрено, фактически — нет. Впрочем, это не помешало суду апелляционной инстанции указать обратное: "Суд апелляционной инстанции считает, что все имеющие существенное значение для рассматриваемого дела обстоятельства судом установлены правильно, представленные доказательства полно и всесторонне исследованы и им дана надлежащая оценка"»,— отмечает эксперт.

По оценке Антона Сироткина, суд апелляционной инстанции попытался создать видимость надлежащего рассмотрения дела: сослался на то, что предоставленные истцом документы невозможно «с разумной степенью достоверности» соотнести с убыточной сделкой.

Такая позиция выглядит откровенно слабой. Суд кассационной инстанции справедливо указывает на необоснованность отмененных судебных актов. При этом кассация, обращает внимание юрист, вынуждена брать на себя работу суда первой инстанции, которая должна выполняться еще на стадии подготовки дела к судебному разбирательству,— перечислять обстоятельства, имеющие значение для дела, которые еще только предстоит установить при новом рассмотрении.

Гендиректор обязан действовать в интересах компании, но даже одобренная сделка может обернуться убытками. Если руководитель проявил неосмотрительность или намеренно пошел на риск, отвечать придется лично, напомнил старший юрист Vegas Lex Данила Пустовит.

По его словам, суды нередко ограничиваются формальными отказами — как в деле Новороссийского судоремонтного завода, где нижестоящие инстанции не потребовали от экс-директора доказательств отсутствия просчетов. Кассация исправила ошибку, вернув спор на новое рассмотрение.

«Вероятно, на новом круге суды все же сместят бремя доказывания, чтобы разобраться, почему расчет стоимости работ противоречит утвержденному самим же директором порядку формирования сметы. Вызывают вопросы и уменьшенные, по сравнению с фактическими, сроки выполнения работ, а значит — сокращенные трудозатраты. Но сделать вывод о том, является ли эта сделка убыточной по вине генерального директора, можно будет только после исследования всех обстоятельств ее заключения и исполнения»,— говорит юрист.

Ведущий юрист АБ КИАП Анна Андреева также считает, что суды нижестоящих инстанций недостаточно разобрались в фактических обстоятельствах дела.

«Они пришли к выводу, что нет доказательств недобросовестного поведения и факта причинения убытков. Однако кассация указала, что судами не проверено, как именно формировался расчет стоимости по договору. Кроме того, действия директора не были оценены на соответствие стандарту разумного и добросовестного поведения руководителя общества»,— говорит она.

Результат спора, по оценке госпожи Андреевой, при новом рассмотрении будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, сможет ли ответчик обосновать разумность собственного расчета стоимости работ. Возможно, на стоимость влияли скидка, несезонность работ, небольшой спрос, кризис или иные факторы. Во-вторых, будут ли представлены доказательства фактически понесенных расходов. «Необходимо выяснить действительно ли общество понесло их, почему генеральный директор заранее не спрогнозировал данные расходы и не учел их»,— объясняет эксперт.

Наталья Решетняк