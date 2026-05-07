Для спасения Мадика Гедуева не хватает 763 475 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У ребенка синдром Пфайффера — множественное преждевременное сращение костей черепа. В этом случае поможет только хирургическое лечение, оно будет проводиться поэтапно. Сейчас планируется первый этап — выдвижение костей затылочной области с одновременным облегчением сдавливания зоны соединения основания черепа и верхнешейного отдела позвоночника. После удаления дистракционных аппаратов ребенок будет готов ко второму этапу — выдвижению лобно-глазничной области. Лечение сложное, но только оно позволит Мадику расти и развиваться».

Стоимость операции 1 784 475 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 млн руб. Телезрители ГТРК «Кабардино-Балкария» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 763 475 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Мадика Гедуева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Мадика — Альбины Хасановны Гедуевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).