Настю Салмину прооперируют в июне

29 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Саратов» мы рассказали историю 16-летней Насти Салминой из Саратова («Искривление жизни», Инна Кравченко). У девочки прогрессирует грудопоясничный сколиоз, искривление достигло самой тяжелой, 4-й степени. Настя страдает от боли в спине и груди, уже отмечены признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Девочке необходимо хирургическое лечение — операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит деформацию позвоночника, сохранив его подвижность. Но оплата дорогой операции Настиной семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 185 639 руб.) собрана. Родители Насти благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Настя Салмина

Всего с 29 апреля 8803 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Саратов», «Калининград», «Орел», «Поморье», «Алтай» и еще 116 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 46 компаний исчерпывающе помогли 69 детям, собрано 27 445 877 руб.