Участие ветеранов ВОВ в параде 9 мая в Петербурге пока обсуждается

Участие ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая в Петербурге пока обсуждается. Об этом сообщила председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова на пресс-конференции в ТАСС.

Власти города уточняют состояние ветеранов и их желание

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Власти города уточняют состояние ветеранов и их желание

По ее словам, власти уточняют состояние ветеранов и их желание. При этом все желающие так или иначе примут участие в праздничном мероприятии.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», празднование Дня Победы в городе пройдет в двух основных форматах. Военный парад на Дворцовой площади состоится, но вход для зрителей будет ограничен — только по пригласительным билетам.

При этом горожане и туристы смогут присоединиться к шествию «Бессмертного полка», которое пройдет по Невскому проспекту. Это решение, по словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, принято после консультаций с военными, ветеранскими организациями и правоохранителями. Праздничный салют запланирован на 22:00.

Карина Дроздецкая