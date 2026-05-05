Капитан «Тампы» Хедман объявил о проблемах с ментальным здоровьем

Шведский защитник и капитан «Тампа-Бей Лайтнинг» Виктор Хедман покинул расположение команды и пропустил часть текущего сезона, включая play-off Национальной хоккейной лиги, из-за проблем с ментальным здоровьем. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В марте пресс-служба «Тампы» заявила, что 35-летний Хедман временно освобожден от участия в командных мероприятиях по личным причинам. Подробности не раскрывались из уважения к частной жизни игрока. Ранее он пропустил 34 матча регулярного чемпионата из-за травмы локтя.

«Быть капитаном ''Тампы'' и носить джерси этой команды — величайшая ответственность в моей профессиональной жизни. Но эта ответственность распространяется не только на лед. За последние несколько месяцев я принял решение отойти в сторону и сосредоточиться на своем ментальном здоровье»,— написал Хедман в посте, опубликованном во вторник. Он также сказал, что ему «необходимо заботиться о себе, чтобы стать лучшим игроком, товарищем по команде, мужем и отцом».

Швед выступает за «Тампу» с 2009 года. Его текущий контракт с клубом, по которому он зарабатывает $8 млн за сезон, истечет в 2029 году. Всего в составе «Лайтнинг» Хедман провел 1164 матча, в которых набрал 811 очков (172 гола + 639 передач). Вместе с клубом он дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021).

Таисия Орлова