В Волгограде запретили приходить на празднование 9 Мая с рюкзаками и колясками

В Волгограде запретили посещать массовые мероприятия в честь Дня Победы 7, 8 и 9 мая с домашними животными, детскими колясками, а также «крупногабаритной ручной кладью», в том числе сумками и рюкзаками. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В администрации назвали ограничения «дополнительными мерами безопасности».

В честь Дня Победы в Волгограде запланированы десятки мероприятий и акций. Среди них — парад частей Волгоградского территориального гарнизона, концерт, фейерверк на набережной, кинопоказ, интерактивные выставки и спектакли. В городе усилят охрану, большинство мероприятий будет проводиться в помещениях.