«Арсенал» своей судьбы

Ничья — 3:3 — в гостевом матче «Манчестер Сити» с «Эвертоном» превратила в безусловного фаворита «золотой гонки» в чемпионате Англии «Арсенал». Манчестерцы, только что шедшие фактически вровень с лондонцами, отстали от них на два очка. «Арсеналу», чтобы завоевать чемпионский титул, теперь достаточно будет выиграть три оставшихся в календаре первенства встречи против соперников из подвальной части турнирной таблицы.

Фото: Jason Cairnduff / Reuters Игроки «Манчестер Сити» Бернарду Силва (в центре) и Омар Мармуш (слева) после матча против ливерпульского «Эвертона»

Очередной — 35-й — тур чемпионата сильнейшей европейской футбольной лиги увенчал состоявшийся 4 мая матч, который английские обозреватели называли либо «сумасшествием», либо «бедламом», имея в виду лихость его сюжета. После первого тайма «Манчестер Сити», гигант, ведущий борьбу за чемпионский титул, выигрывал на выезде у располагающегося в серединке таблицы «Эвертона» благодаря классному обводящему удару Жереми Доку. Однако во втором с ним случилось что-то совершенно необъяснимое. В течение менее чем четверти часа манчестерцы пропустили три гола, первый — после чудовищной ошибки опытного защитника Марка Гехи, аккуратно, словно именно этого и хотел, отпасовавшего форварду соперников Тьерно Барри. Вскоре Эрлинг Холанн разрыв сократил, но все равно казалось, что «Манчестер Сити» не спастись. «Эвертон» уверенно оборонялся, а компенсированное время истекало. Гостей выручил угловой на седьмой добавленной минуте и еще один обводящий удар Доку. Ничью они выцарапали.

Однако этот факт не слишком сильно влияет на представления о том, как изменился расклад в «золотой гонке».

Более того, не будет ничего странного, если именно ливерпульский матч через три недели, то есть после того как чемпионат Англии завершится, назовут решающим в драке за золото.

Ее давно ведут друг с другом два оторвавшихся от остальных клуба. Перед прошедшим туром они шли практически вровень друг с другом. «Арсенал», которому чемпионское звание не доставалось более 20 лет, с 2004 года, опережал «Манчестер Сити», превратившийся в нынешнем десятилетии в безусловного флагмана английского футбола (до прошлогоднего мини-кризиса золото ему доставалось в четырех подряд сезонах), на три очка. Однако у манчестерцев был матч в запасе. Теперь, если брать потерянные баллы, они позади лондонцев в двух. Это вроде бы не так много, даже учитывая, что участники английского первенства бегут уже в «финишных клетках». Но реальное преимущество «Арсенала» намного весомее.

Можно даже забыть о разнице мячей, приоритетном среди дополнительных показателей в Англии, которая у него на четыре гола лучше. Это мелочь по сравнению с другим фактором. Важнейший фактор — календарь чемпионата.

У «Манчестер Сити» в нем четыре матча. Из них — лишь один — против команды, которая ни за что не сражается. Это — занимающий 15-е место «Кристал Пэлас». Еще в трех ему будут противостоять оппоненты из верхней ниши, из той, в которой в разгаре распределение еврокубковых путевок: «Брентфорд» на седьмой строчке, «Борнмут» — на шестой, а «Астон Вилла», против которой манчестерцам выпало финишировать в состязании,— аж на пятой. Она вообще в «зоне Лиги чемпионов» и теоретически может пободаться за бронзу.

Существенный, видимо, нюанс касается и встречи c «Борнмутом». Этот клуб сейчас в великолепном тонусе, его беспроигрышная серия растянулась уже на полтора десятка матчей, а в апреле он справился даже с «Арсеналом». Рубиться же с ним «Манчестер Сити» предстоит 19 мая, спустя три дня после финала Кубка Англии против «Челси».

Календарь «Арсенала» — полная противоположность манчестерскому. Перечень его соперников — это сплошь проблемные аутсайдеры.

Наряду с тем же «Кристал Пэласом», в нем два клуба из «зоны» вылета — «Вест-Хэм» (18-й) и «Бернли» (19-й). Причем последний уже лишился каких-либо шансов удержаться в высшем дивизионе. Если «Арсенал» победит всех трех, на манчестерцев можно не обращать никакого внимания — ничто им не поможет.

Так что нет ничего удивительного в том, что, пытаясь найти что-то светлое в перспективах «Манчестер Сити», те, кому хочется верить в интригу, делают акцент на иррациональном, например, на удачном манчестерском опыте прошлых лет. Сразу три свежих титула — в 2019, в 2022 и 2024 годах — они взяли как раз в финишном створе, в первых двух случаях обскакав «Ливерпуль», а в третьем — «Арсенал». Впрочем, тогда у их конкурентов все же не было такого запаса, каким нынче наслаждаются лондонцы, хозяева своей судьбы.

Алексей Доспехов