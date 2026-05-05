«Самолет» задержал выплату купонов по облигациям из-за технического сбоя

Девелопер «Самолет» не перечислил деньги для выплаты купонов по облигациям серии БО-П19 и БО-П20 в срок, следует из данных Национального расчетного депозитария (НРД).

«Выплата не исполнена эмитентом в срок. Дата поступления в НРД денежных средств — 5 мая»,— заявили в НРД. В пресс-службе «Самолета» пояснили, что платежи перевели в НРД еще 4 мая, но по техническим причинам на счет депозитария они поступили уже после полуночи — в 01:05 и 01:34 мск 5 мая.

Инвесторы получат все выплаты после фиксации реестра 7 мая, согласно обновленному графику, заверил девелопер. Всего в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций «Самолета» на 99,3 млрд руб. и выпуск классических бондов на 1,5 млрд руб.