Мэрия Орла проиграла депутату суд об изъятии недостроя на Раздольной улице

Арбитражный суд Орловской области полностью отказал по иску об изъятии путем продажи с публичных торгов недостроенной станции техобслуживания (СТО) в областном центре по адресу: улица Раздольная, 58а. Объект принадлежит индивидуальному предпринимателю (ИП) и депутату горсовета Денису Харыбину. Городское управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) настаивало, что СТО подлежит изъятию, поскольку утратил силу договор аренды одного из участков под недостроем. Информация опубликована в арбитражной картотеке.

Согласно материалам дела, УМИЗ в январе 2016 года без торгов заключило договор аренды участка площадью 3 509 кв. м с Тамарой Долговой. Та в свою очередь уступила права и обязанности арендатора господину Харыбину в мае 2017-го. По итогам аукциона в июле 2019-го предприниматель арендовал и соседний участок площадью 2 767 кв. м для строительства СТО. Разрешение на строительство (площадь застройки 375,3 кв. м) он получил в ноябре 2024-го, а в декабре того же года зарегистрировал право собственности на объект. На тот момент степень готовности составляла 15%.

По данным Rusprofile, Денис Харыбин зарегистрировал ИП в апреле 2025 года, указав основным видом деятельности строительство жилых и нежилых зданий. В настоящее время он выступает одним из собственников (34% долей) и директором ООО «Меркурий», специализирующегося на техобслуживании и ремонте автотранспортных средств. Господин Харыбин также руководит ООО «Промпереработка», основной вид деятельности которого — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2025 года Денис Харыбин был избран в городской совет Орла по одномандатному округу №1. Ранее от округа избирался Юрий Козлов.

Договор аренды первого участка с господином Харыбиным продлили до января 2027-го. По второму участку в сентябре 2025-го УМИЗ ответило арендатору, что «земельный участок предоставляется однократно для завершения строительства, основания для заключения договора аренды на новый срок отсутствуют», после чего обратилось в суд.

Арбитраж посчитал, что допсоглашение сторон от сентября 2020-го о продлении срока договора до сентября 2025-го «не является продлением договора по смыслу положений Земельного кодекса, а заключено в соответствии с положениями закона, введенного в связи с появлением новой коронавирусной инфекции COVID-19». Также суд обратил внимание, что договор по второму участку пролонгирован, а сам объект не является самостроем. Перед началом процесса его готовность достигала 82%. По убеждению суда, господин Харыбин может воспользоваться правом на завершение строительства.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Воронеже.

Денис Данилов