Военно-медицинские откаты

Как стало известно “Ъ”, в Хамовнический райсуд столицы поступили материалы уголовного дела в отношении четырех человек, обвиняемых в хищениях и коррупции при исполнении госконтрактов в структурах Минобороны на десятки миллионов рублей. В центре расследования был бывший замначальника Главного военно-медицинского управления ведомства генерал-майор Константин Кувшинов, позже возглавлявший 9-й лечебно-диагностический центр. Он признал вину в получении взяток и мошенничестве и был разжалован, лишен наград и отправлен в колонию на семь с половиной лет. Остальные подсудимые причастность к аферам категорически отрицают.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Константин Кувшинов

Хамовнический райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замначальника 9-го лечебно-диагностического центра (ЛДЦ) по медицинскому обеспечению Ирины Кирсановой и трех бизнесменов — представителя ООО «Дельрус» Игоря Игнатова, коммерческого директора ООО «ТДА-сервис» Александра Хоцина и предпринимателя Владимира Богданова. Все они обвиняются в особо крупном мошенничестве при исполнении государственного контракта в 9-м ЛДЦ.

Как уточнили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России (ГВСУ СКР), Ирина Кирсанова также обвиняется в получении взятки и служебном подлоге, а Владимир Богданов — в незаконном хранении боеприпасов: патронов, которые были обнаружены в ходе обыска по месту его проживания.

По данным “Ъ”, первое заседание по делу было отложено, а рассмотрение по существу председательствующий на процессе судья Андрей Лутов назначил на предпраздничный день — 8 мая.

По данным ГВСУ СКР, все четверо подсудимых свою вину категорически отрицают и лишь Владимир Богданов признает хранение боеприпасов. Ирина Кирсанова и Александр Хоцин во время предварительного следствия находились под домашним арестом, в то время как Игорь Игнатов и Владимир Богданов — в СИЗО.

Как сообщал “Ъ”, уголовное дело о хищениях и коррупции в органах военной медицины было возбуждено 31 марта прошлого года следователями Главного следственного управления Главного управления МВД по Москве. Изначально речь шла о неустановленных лицах, совершивших мошенничество. Однако потом в деле появились первые фигуранты, в том числе с погонами на плечах, и решением московского гарнизонного военного прокурора расследование было передано военным следователям. Тогда же начались задержания.

«Следствием установлено, что в 2021–2022 годах государственным заказчиком с ООО “Дельрус” и ООО “ТДА-сервис” заключен государственный контракт на приобретение и поставку медицинского оборудования в ФГБУ “9-й ЛДЦ” Минобороны России на общую сумму свыше 150 млн руб.»,— сообщили “Ъ” представители ГВСУ СКР. Они пояснили, что обязанности по контролю за исполнением контракта возлагались на бывшего начальника 9-го ЛДЦ генерал-майора медицинской службы запаса Константина Кувшинова.

Константин Кувшинов возглавлял ЛДЦ с февраля 2019 по май 2025 года, а до этого занимал должность заместителя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны. Во время обыска после задержания весной 2025 года в его служебном сейфе правоохранители обнаружили 7,5 млн руб., $10 тыс. и €2,5 тыс. Все эти средства были арестованы.

По ходатайству следствия Хамовнический суд отправил генерала в СИЗО, но затем меру пресечения ему изменили на домашний арест. Сначала военному медику инкриминировали особо крупное мошенничество, которое он, по версии следствия, совершил, вступив в сговор со своим заместителем по медицинскому обеспечению Ириной Кирсановой, а также с Игорем Игнатовым, Александром Хоциным и Владимиром Богдановым.

«В 2021–2022 годах они путем предоставления документов с завышенной стоимостью медицинского оборудования совершили хищение 57 млн руб., чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере»,— подчеркнули в ГВСУ СКР.

По данным следствия, в 2024 году Константин Кувшинов совместно с Ириной Кирсановой получил от генерального директора ООО «Медторг» взятку в размере 400 тыс. руб. за содействие в выигрыше в закрытом электронном аукционе и дальнейшем исполнении договора на поставку расходных материалов ЛДЦ.

Во время следствия, как сообщал “Ъ”, Константин Кувшинов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признав свою вину в особо крупном мошенничестве, получении взятки, а также в служебном подлоге. Его дело рассматривалось в особом порядке.

В марте этого года после всего трех заседаний он получил по решению Хамовнического суда именно то наказание, которое для него просил прокурор,— семь с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 2,4 млн руб.

Его также лишили звания генерал-майора запаса медицинской службы и госнаград — ордена Александра Невского, медалей «За боевые заслуги» и «70 лет Вооруженных сил СССР», запретив в течение шести лет после отсидки занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Под стражу осужденного взяли в зале суда, куда он прибыл, явно предчувствуя суровый приговор, с внушительной сумкой, а перед оглашением передал жене обручальное кольцо.

В свое время утверждалось, будто Константин Кувшинов получил еще 10 млн руб. в качестве «отката» от Владимира Богданова, после того как ЛДЦ произвел оплату за стоматологические установки Dentsply Sirona Intego.

Из этих денег, как считало следствие, 2,5 млн руб. генерал передал Ирине Кирсановой, а остальное оставил себе. Однако в данный момент упоминаний об этом эпизоде в материалах дела нет. Надо, кстати, отметить, что в рамках досудебного соглашения Константин Кувшинов якобы успел дать некие показания, изобличающие в коррупции еще одного военно-медицинского чиновника.

Сергей Сергеев