В Ростове троих бизнесменов подозревают в неуплате 482 млн рублей налогов

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении фактического руководителя и двух генеральных директоров компании, занятой в оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами. Им вменяют преступление по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от налогов, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, с января 2021 года по март 2024 года подозреваемые использовали механизм дробления бизнеса. Они распределили деятельность основной организации между несколькими подконтрольными юрлицами, применяющими специальные налоговые режимы. Внося недостоверные сведения в декларации по НДС и налогу на прибыль, а также в расчеты по страховым взносам, фигуранты не доплатили в бюджет более 482 млн руб.

Следственные действия продолжаются.

