В Иране задержали контрабандистов с 200 тыс. литров дизельного топлива

В Иране задержали пять судов, которые перевозили почти 200 тыс. л контрабандного топлива из провинции Хузестан. Об этом сообщило иранское новостное агентство Tasnim.

По данным агентства, пограничники в Хузестане получили информацию о намерении контрабандистов вывезти две партии топлива для дальнейшей продажи посредникам стран Персидского залива. Сотрудники задержали пять судов, на которых было обнаружено около 200 тыс. л дизеля.

Как уточнило Tasnim, во время операции были задержаны восемь подозреваемых. Изъятое топливо и контрабандисты переданы иранским компетентным органам.

13 апреля США объявили Ирану морскую блокаду, заблокировав выход судов к портам страны. 3 мая глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что уже на следующей неделе Иран может приступить к консервации своих буровых скважин. К таким мерам Тегеран будет вынужден прибегнуть после заполнения нефтехранилищ из-за американских ограничений.