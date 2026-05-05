БК «Зенит» извлек урок из поражения

Баскетбольный «Зенит» вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, обыграв в четырех матчах «Уралмаш» из Екатеринбурга 3–1. Там команде черногорского тренера Деяна Радоньича предстоит встретиться с казанским УНИКСом.

«Зенит» занял по итогам регулярного чемпионата лиги третье место, уступив ЦСКА и УНИКСу, а «Уралмаш» — шестое. На команду из Екатеринбурга мало кто ставил, но она сумела преподнести сюрприз, выиграв первый матч в Петербурге со счетом 85:78. Сказать, что все, кто болеет за «Зенит», были обескуражены, значит, не сказать ничего. Тренер сине-бело-голубых Деян Радоньич поздравил соперников с победой и сказал, что его игроки совершили много ошибок в обороне и в нападении. Уральцы в этом матче прыгнули вышел головы, особенно им удались дальние броски: процент попадания приблизился к 60.

Во второй игре, состоявшейся на «Арене», петербуржцам удалось заглушить попытки соперников «стрелять» издали, а сами они остро действовали в атаке и надежно в обороне. Помогла ротация состава, к которой прибегнул тренерский штаб. Плюс сработал фактор мотивации: поражение во втором матче ставило под угрозу результат всей серии. Поэтому после завершения дуэли счет на табло был 92:64 — разгром в пользу «Зенита».

Победа во втором матче стала важной с психологической точки зрения для сине-бело-голубых. Они уже знали, какой рецепт приносит удачу в атаке и каких козырей нужно лишить «Уралмаш», чтобы обезопасить свое кольцо. И все равно в третьей игре, прошедшей в Екатеринбурге, соперники сумели наладить свою «дальнобойную артиллерию», что сохраняло интригу до последней четверти. В ней «Зениту» удалось сделать рывок: 23–9. В итоге гости выиграли матч 82:65. На полную катушку отработали американские легионеры Трент Фрезер и Андре Роберсон, набравшие 13 и 18 очков соответственно, защитник Георгий Жбанков принес в копилку команды 17 очков.

Четвертая игра, прошедшая также в Екатеринбурге, получилась напряженной, особенно во втором и в третьем отрезках, которые завершались вничью. Преимущество в счете переходило то к одним, то к другим, но в четвертой четверти сказалось мастерство игроков «Зенита», которые позволили уральцам набрать только шесть очков, а сами выбили 18. Петербуржцы выиграли 78:61. Серия в итоге была закрыта. И это было единственное противостояние в четвертьфинале Единой лиги, в котором команда, чьи шансы оценивались ниже, сумела избежать «сухого» поражения. ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань», другие гранды, выиграли свои серии — у «Енисея», МБА-МАИ и «Пармы» — со счетом 3:0.

«Поздравляю своих игроков с этой игрой, с победой и с завершением серии — теперь мы в полуфинале,— сказал после победы Деян Радоньич.— Это была отличная серия, прекрасные четвертьфинальные матчи. Мы проиграли первый матч дома, и после этого было непросто вернуться и сделать все необходимое: сыграть достаточно хорошо, чтобы победить три раза. Нам это удалось. Мы сделали это против сильного соперника. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы поздравить "Уралмаш" со всем тем, чего они добились, с тем, как они сыграли в каждом матче против нас».

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный отметил, что, хотя команда и добилась побед в трех матчах с крупным счетом, он не отражает содержания игры. На пути петербуржцев действительно встал достойный соперник, и залогом общей победы стало то, что игрокам удалось прийти в себя после поражения в первой дуэли. Характер противоборства, по мнению господина Церковного, поможет игрокам быть в тонусе в матчах полуфинала против УНИКСа.

Начнут соперники серию полуфинала Единой лиги ВТБ на площадке в Казани, где сыграют 11 и 13 мая, потом «Зенит» примет соперника 17 и 19 мая на «Арене». Выиграет тот, кто одержит четыре победы.

Кирилл Легков