Белгородец получил реальный срок за призывы к терроризму и экстремизму

Второй Западный окружной военный суд приговорил 39-летнего жителя Белгорода к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за призывы к осуществлению террористической (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Ему также запрещено администрировать сайты в течение трех лет. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, осужденный в июле 2023 года разместил в одном из мессенджеров комментарии с призывами к терактам и насилию в отношении военнослужащих ВС РФ. Противоправную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов.

В январе жителя Белгорода признали виновным в государственной измене и финансировании терроризма. Ему назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы.

