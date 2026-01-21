Белгородца будут судить за финансирование террористической организации

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 62-летнего местного жителя о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, максимальное наказание — восемь лет лишения свободы). Материалы дела направили для рассмотрения в Белгородский районный суд. Об этом сообщили в ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, обвиняемым является Юрий Пасько.

По версии следствия, с августа 2021-го по февраль 2022 года он направлял денежные средства экстремистской некоммерческой организации. Деятельность обвиняемого была выявлена и пресечена правоохранительными органами.

На прошлой неделе белгородец получил пять лет колонии общего режима за оправдание терроризма в интернете. Он разместил в Telegram сообщения с призывами к террористической деятельности, в том числе к посягательству на жизнь государственного деятеля.

Кабира Гасанова