Точка, точка человечка

В конце апреля исполнилось 235 лет со дня рождения Сэмюэла Морзе, человека, именем которого назван самый известный международный код связи. Частое отсутствие связи в наши дни вынуждает “Ъ” напомнить, кто придумал азбуку, кому и как она помогала не сойти с ума, а кому приносила награды и мировую славу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэмюэл Морзе

Фото: Mathew Brady / Library of Congress Сэмюэл Морзе

Фото: Mathew Brady / Library of Congress

Текст: Николай Зубов

Азбука не Морзе Всю первую половину жизни Сэмюэла Морзе, сына известного проповедника из Массачусетса, знали как художника. Талантливого (ему позировали президенты Джон Адамс и Джеймс Монро, борец за независимость США маркиз де Лафайет), но не слишком успешного. Задуматься о скоростной передаче информации Морзе заставила личная трагедия. В 1825 году, когда Сэмюэл работал в Вашингтоне (как раз над портретом маркиза де Лафайета), после родов умерла его жена, которую он нежно любил. Из-за того, что письмо с печальным известием шло слишком долго, он не успел на похороны, о чем жалел всю жизнь. Чтобы отвлечься, Морзе уехал в Европу на несколько лет. А на обратном пути познакомился на корабле с неким Томасом Джексоном, который показал ему приобретенный в Европе магнит и рассказал о том, как электрический ток проходит по проводам. Для Морзе это было откровением. «Если электричество можно сделать видимым в любой части цепи, то я не понимаю, почему таким же образом нельзя передавать мысли»,— воскликнул он. И все оставшееся до родных берегов время придумывал способ такой передачи. Искусство лаконичности в 10 телеграммах Домой Сэмюэл Морзе вернулся уже если не с чертежами, то с набросками телеграфного аппарата. В его представлении это было некоторое устройство, в котором электромагнит двигал рычаг с карандашом, оставлявшим особые метки на движущейся бумажной ленте. Позже он сделает прототип телеграфного аппарата из подручных материалов, каковыми в доме художника были рамы для картин. Морзе был не единственным (и не первым), кто задумывался над передачей информации на расстоянии. Однако он, как оказалось, изобрел наиболее удобный однопроводной аппарат. А вот с азбукой возникли проблемы. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый аппарат Морзе 1837 года

Фото: Смитсоновский институт Первый аппарат Морзе 1837 года

Фото: Смитсоновский институт Морзе придумал необыкновенно сложную систему. Вместо привычных теперь точек и тире первые его наброски выглядели как V-образные знаки, каждому из которых соответствовала цифра. А еще был громадный словарь, кодировавший комбинации цифр. Система была гениальной и одновременно — не приспособленной к массовому употреблению. В 1837 году Морзе, пользуясь служебным положением (он был профессором искусств в университете Нью-Йорка) устроил публичный показ своего телеграфного аппарата. Одним из посетителей оказался Альфред Уэйл, молодой человек, прекрасно разбиравшийся в технике, скорее физик, чем лирик, и, кроме того, человек богатый — сын сталелитейного магната. После презентации Уэйл побежал знакомиться с Морзе. А уже через пару дней сделал ему предложение, от которого тот не мог отказаться. Уэйл готов был помочь, во-первых, с финансированием проекта, во-вторых, с некоторым улучшением телеграфного аппарата как такового и, главное, посоветовал, для упрощения схемы, кодировать каждую букву в отдельности. За все это он просил не слишком большую долю в общем бизнесе — четверть. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альфред Уэйл, придумавший азбуку Морзе

Фото: National Museum of American History Альфред Уэйл, придумавший азбуку Морзе

Фото: National Museum of American History Первый усовершенствованный аппарат был представлен уже в 1838 году. В нем появился тот самый телеграфный ключ, а на бумаге — четкие отпечатки точек и тире. Сам аппарат партнеры придумали за год, но куда больше времени у них ушло на то, чтобы убедить власти США вложить в проект деньги, а потом и построить первую настоящую телеграфную линию. Но в итоге она все же соединила находившиеся на расстоянии менее 40 миль друг от друга Вашингтон и Балтимор, и первое сообщение по ней было передано 24 мая 1844 года. Сидя в здании Капитолия в Вашингтоне, Морзе напечатал: «Чудны дела Твои, Господи!». Через секунду это сообщение было принято в Балтиморе Уэйлом.

«Спасите наши души» Вопреки всеобщему убеждению сочетание букв SOS было выбрано в качестве сигнала бедствия на воде не потому, что это аббревиатура выражения «Save our Souls» («Спасите наши души»). Все куда проще и практичнее. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лайнер «Славония» стал первым, пославшим сигнал SOS в 1909 году

Фото: Автор неизвестен Лайнер «Славония» стал первым, пославшим сигнал SOS в 1909 году

Фото: Автор неизвестен Первый общеупотребительный сигнал бедствия был придуман компанией Marconi — она в то время производила чуть ли не все оборудование беспроводной связи на море. В 1904 году Marconi выпустила циркуляр, в котором объявила универсальным сигналом бедствия сочетание букв CQD. CQ было стандартным указанием на то, что послание адресовано всем станциям, а буква D означала «Distress» («бедствие»). Моряки поспешили придумать расшифровку как «Come Quick Danger» («Скорее приходите, опасность!»). А внимательные к деталям немцы почти сразу отметили что сигнал CQD (- . - . - - .- - . .) не очень удобный. Во-первых, он передавался как три отдельные буквы, которые в шторм либо при сильных помехах могли рассыпаться или смешаться. Во-вторых, он не был уникальным. С CQ начинались все общие передачи, а последнюю D радист мог пропустить. В итоге сообщение терялось. И они предложили собственный сигнал бедствия SOS — уникальный звуковой символ без пауз между знаками. В результате он на слух воспринимался как единый, ни на что не похожий ритм, мгновенно узнаваемый везде и всегда. Сигнал был придуман в 1905-м, а уже в октябре следующего года Международная радиотелеграфическая конвенция в Берлине приняла его в качестве международного стандарта. Это правило вступило в силу в 1908-м. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока «Титаник» передавал сигнал бедствия CDQ, его никто не слышал. Сменив его на SOS радист лайнера спас 700 человек

Фото: National Museums Northern Ireland Пока «Титаник» передавал сигнал бедствия CDQ, его никто не слышал. Сменив его на SOS радист лайнера спас 700 человек

Фото: National Museums Northern Ireland Первые души были спасены с помощью сигнала 10 июня 1909 года. Сигнал применил радист британского лайнера Slavonia, налетевшего на скалы у Азорских островов. На борту находилось 410 человек. Все остались живы. В 1912 году стало окончательно понятно, насколько правы немцы. После столкновения лайнера Titanic с айсбергом радист, как утверждают многие историки, поначалу передавал сигнал CQD. Безо всякого результата. Второй радист предложил — говорят, что в шутку, хотя ситуация к веселью не располагала,— использовать второй сигнал SOS, чередуя его с первым. Эту комбинацию и услышал радист судна Carpathia, который пришел к месту катастрофы и спас более 700 пассажиров.

Фотогалерея Первый и последний рейс Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 31 марта 1909 года на судостроительной верфи «Харлэнд энд Вольф» в Белфасте началась закладка киля «Титаника». Владельцам верфи нужен был громкий знаковый проект, поэтому заказ на строительство самого крупного на тот момент в мире пассажирского лайнера стал для них удачей. Параллельно с «Титаником» на этой же верфи началось строительство корабля «Олимпик», так называемого брата-близнеца «Титаника» Фото: Wikimedia 14 тыс. рабочих участвовали в строительстве «Титаника», проводя на верфи около 50 часов в неделю и получая за свой труд два фунта еженедельно (около 170 фунтов в нынешних ценах). Для одного только строительства корпуса было изготовлено вручную более 3 млн заклепок. Размеры суперкорабля в то время поражали: его длина составляла 269,1 метра, ширина — 28 метров, высота — 53,3 метра, что сопоставимо с размерами Тауэрского моста в Лондоне Фото: Library of Congress На борту «Титаника» находилось четыре ресторана, две парикмахерских, три галереи, две библиотеки, полностью оборудованные гимнастический зал и фотолаборатория, площадка для игры в сквош, а также плавательный бассейн, услугами которого, впрочем, могли воспользоваться только пассажиры первого класса Фото: R. Welch В 1898 году, за 14 лет до крушения «Титаника», Морган Роберсон написал роман «Тщетность», действие которого происходит на борту самого большого в мире пассажирского корабля, холодной апрельской ночью столкнувшегося с айсбергом в Атлантическом океане. Вымышленный корабль «Титан» и настоящий лайнер «Титаник» были похожи не только размерами и обстоятельствами гибели, но и оба считались «непотопляемыми» Фото: Wikimedia Многие пассажиры лайнера изначально не должны были путешествовать на «Титанике». Из-за разразившейся в то время забастовки шахтеров уголь стал настоящим дефицитом, что в свою очередь поставило под угрозу его первый рейс. Руководство компании «Уайт Стар Лайн», которой принадлежал легендарный корабль, приняло решение отменить запланированные рейсы лайнеров «Океаник» и «Адриатик», а всех пассажиров и запасы угля перенаправить на «Титаник» Фото: Zuma Press / Kommersant Photo Самый большой якорь корабля весил порядка 20 тонн. Для его транспортировки потребовалось 20 лошадей. Кроме того, на «Титанике» имелось 10 расположенных друг над другом палуб, двойное дно для дополнительной безопасности судна и 16 водонепроницаемых отсеков, что в то время стало настоящим прорывом в области кораблестроительства. При полном ходе лайнер мог разогнаться до 45 км/ч Фото: Library of Congress На «Титанике» было 762 каюты, поделенные на три класса. Билет в третий класс, которым путешествовали эмигранты, стоил £7-9. За такую цену 700 человек должны были провести пять суток в грязном душном помещении всего с двумя ванными комнатами. Средняя стоимость билета во второй класс составляла £13. Что касается первого класса, то здесь разброс был колоссальным. Обычное спальное место обходилось в £30, а самая дорогая каюта класса люкс с палубой для личного моциона — в £870 Фото: R. Welch 31 мая 1911 года гигантский лайнер был торжественно спущен на воду со стапеля судостроительной верфи. 1 апреля 1912 года «Титаник» успешно прошел ходовые испытания, а 10 апреля лайнер вышел из Саутгемптона в Нью-Йорк в свой первый и последний рейс Фото: ITV / REX / Shutterstock / Fotodom Ученым удалось установить, что 24 июня 1910 года айсберг, ставший причиной гибели «Титаника», откололся от ледника в районе Гренландии в 12 часов 45 минут. Глыба была высотой в 105 метров и весом в 420 тыс. тонн (вес самого «Титаника» составлял 66 тыс. тонн). Спустя 90 лет после гибели лайнера удалось найти фотографию злополучного айсберга, которая была продана на аукционе за £21 тыс. в 2015 году в Великобритании Фото: Wikimedia 14 апреля 1912 года в 23 часа 40 минут «Титаник» налетел на айсберг в Атлантическом океане. Тем не менее общепринятая версия гибели судна удовлетворяла далеко не всех. Согласно одной из версий, вместо «Титаника», застрахованного на крупную сумму денег, в рейс вышел почти неотличимый от него «Олимпик», годом ранее переживший столкновение с другим кораблем и пришедший в негодность. Однако после ремонта руководство «Уайт Стар Лайн» решило получить гигантскую страховую прибыль и осуществило подмену кораблей. «Лже-Титаник» затонул у берегов Атлантики, а настоящий «Титаник» под именем «Олимпик» продолжал совершать рейсы Фото: Willy Stoewer / Library of Congress На борту «Титаника» было 20 шлюпок вместимостью в 1178 человек и 3560 спасательных жилетов. Примечательно, что общее количество мест позволяло спасти всех находившихся на корабле женщин и детей, плюс еще 550 мужчин. Однако из 2224 человек спаслись 711, погибли 1517. Большинство шлюпок оказались заполненными меньше чем на половину Фото: Library of Congress Через три с половиной часа после получения сигнала SOS с «Титаника» на место катастрофы прибыл пароход «Карпатия», который взял к себе на борт оставшихся в живых пассажиров. Находившийся в момент крушения недалеко от «Титаника» грузопассажирский лайнер «Калифорния» не смог распознать сигналы бедствия, подаваемые с корабля, а команда легендарного судна не выходила на связь. Если бы «Калифорния» прибыла через несколько минут после затопления «Титаника», то количество выживших было бы несравненно больше Фото: Library of Congress Утром 15 апреля 1912 года новость о крушении «Титаника» облетела первые страницы мировых СМИ. Однако большинство версий и догадок катастрофы были основаны на ложной информации и слухах. Многие газеты уверяли, что пострадавших нет, а сам корабль держится на плаву и готовится к отправлению в ближайший порт Фото: Universal History Archive / UI / REX / Shutterstock / Fotodom Согласно одной из легенд, раз в шесть лет радисты кораблей ловят сигнал SOS, подаваемый c «Титаника». Странную закономерность обнаружил в архивах коллег экипаж линкора «Теодор Рузвельт» в 1972 году, получивший подобный сигнал. Последний раз сигнал был зафиксирован в 1996 году Фото: Library of Congress Обломки затонувшего корабля были обнаружены спустя 73 года после трагедии на глубине 3750 метров. В 1985 году экспедиция Роберта Балларда нашла развалившийся на три части гигантский лайнер. Впоследствии со дна были подняты более тысячи ценных артефактов. Российские глубоководные аппараты «Мир» в 1991 и 1995 годах погружались к «Титанику», а снятое ими видео позже вошло в одноименный фильм Джеймса Кэмерона. Спустя 100 лет после крушения обломки «Титаника» были признаны ЮНЕСКО объектом культурного наследия Фото: Zuma Press / Kommersant Photo Первый фильм о гибели «Титаника» был снят меньше чем через месяц после крушения. Главную роль в нем сыграла актриса, спасшаяся с корабля. Однако по-настоящему известной катастрофа стала после выхода на экраны одноименного фильма режиссера Джеймса Кэмерона с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях в 1997 году (кадр на фото). Фильм имел колоссальный успех, получил 11 премий «Оскар», в том числе как лучший фильм года, а его рекорд по кассовым сборам удалось побить только спустя 12 лет. Примечательно, что бюджет строительства корабля «Титаник» был значительно меньше бюджета съемок Фото: Paramount Pictures Следующая фотография 1 / 16 31 марта 1909 года на судостроительной верфи «Харлэнд энд Вольф» в Белфасте началась закладка киля «Титаника». Владельцам верфи нужен был громкий знаковый проект, поэтому заказ на строительство самого крупного на тот момент в мире пассажирского лайнера стал для них удачей. Параллельно с «Титаником» на этой же верфи началось строительство корабля «Олимпик», так называемого брата-близнеца «Титаника» Фото: Wikimedia 14 тыс. рабочих участвовали в строительстве «Титаника», проводя на верфи около 50 часов в неделю и получая за свой труд два фунта еженедельно (около 170 фунтов в нынешних ценах). Для одного только строительства корпуса было изготовлено вручную более 3 млн заклепок. Размеры суперкорабля в то время поражали: его длина составляла 269,1 метра, ширина — 28 метров, высота — 53,3 метра, что сопоставимо с размерами Тауэрского моста в Лондоне Фото: Library of Congress На борту «Титаника» находилось четыре ресторана, две парикмахерских, три галереи, две библиотеки, полностью оборудованные гимнастический зал и фотолаборатория, площадка для игры в сквош, а также плавательный бассейн, услугами которого, впрочем, могли воспользоваться только пассажиры первого класса Фото: R. Welch В 1898 году, за 14 лет до крушения «Титаника», Морган Роберсон написал роман «Тщетность», действие которого происходит на борту самого большого в мире пассажирского корабля, холодной апрельской ночью столкнувшегося с айсбергом в Атлантическом океане. Вымышленный корабль «Титан» и настоящий лайнер «Титаник» были похожи не только размерами и обстоятельствами гибели, но и оба считались «непотопляемыми» Фото: Wikimedia Многие пассажиры лайнера изначально не должны были путешествовать на «Титанике». Из-за разразившейся в то время забастовки шахтеров уголь стал настоящим дефицитом, что в свою очередь поставило под угрозу его первый рейс. Руководство компании «Уайт Стар Лайн», которой принадлежал легендарный корабль, приняло решение отменить запланированные рейсы лайнеров «Океаник» и «Адриатик», а всех пассажиров и запасы угля перенаправить на «Титаник» Фото: Zuma Press / Kommersant Photo Самый большой якорь корабля весил порядка 20 тонн. Для его транспортировки потребовалось 20 лошадей. Кроме того, на «Титанике» имелось 10 расположенных друг над другом палуб, двойное дно для дополнительной безопасности судна и 16 водонепроницаемых отсеков, что в то время стало настоящим прорывом в области кораблестроительства. При полном ходе лайнер мог разогнаться до 45 км/ч Фото: Library of Congress На «Титанике» было 762 каюты, поделенные на три класса. Билет в третий класс, которым путешествовали эмигранты, стоил £7-9. За такую цену 700 человек должны были провести пять суток в грязном душном помещении всего с двумя ванными комнатами. Средняя стоимость билета во второй класс составляла £13. Что касается первого класса, то здесь разброс был колоссальным. Обычное спальное место обходилось в £30, а самая дорогая каюта класса люкс с палубой для личного моциона — в £870 Фото: R. Welch 31 мая 1911 года гигантский лайнер был торжественно спущен на воду со стапеля судостроительной верфи. 1 апреля 1912 года «Титаник» успешно прошел ходовые испытания, а 10 апреля лайнер вышел из Саутгемптона в Нью-Йорк в свой первый и последний рейс Фото: ITV / REX / Shutterstock / Fotodom Ученым удалось установить, что 24 июня 1910 года айсберг, ставший причиной гибели «Титаника», откололся от ледника в районе Гренландии в 12 часов 45 минут. Глыба была высотой в 105 метров и весом в 420 тыс. тонн (вес самого «Титаника» составлял 66 тыс. тонн). Спустя 90 лет после гибели лайнера удалось найти фотографию злополучного айсберга, которая была продана на аукционе за £21 тыс. в 2015 году в Великобритании Фото: Wikimedia 14 апреля 1912 года в 23 часа 40 минут «Титаник» налетел на айсберг в Атлантическом океане. Тем не менее общепринятая версия гибели судна удовлетворяла далеко не всех. Согласно одной из версий, вместо «Титаника», застрахованного на крупную сумму денег, в рейс вышел почти неотличимый от него «Олимпик», годом ранее переживший столкновение с другим кораблем и пришедший в негодность. Однако после ремонта руководство «Уайт Стар Лайн» решило получить гигантскую страховую прибыль и осуществило подмену кораблей. «Лже-Титаник» затонул у берегов Атлантики, а настоящий «Титаник» под именем «Олимпик» продолжал совершать рейсы Фото: Willy Stoewer / Library of Congress На борту «Титаника» было 20 шлюпок вместимостью в 1178 человек и 3560 спасательных жилетов. Примечательно, что общее количество мест позволяло спасти всех находившихся на корабле женщин и детей, плюс еще 550 мужчин. Однако из 2224 человек спаслись 711, погибли 1517. Большинство шлюпок оказались заполненными меньше чем на половину Фото: Library of Congress Через три с половиной часа после получения сигнала SOS с «Титаника» на место катастрофы прибыл пароход «Карпатия», который взял к себе на борт оставшихся в живых пассажиров. Находившийся в момент крушения недалеко от «Титаника» грузопассажирский лайнер «Калифорния» не смог распознать сигналы бедствия, подаваемые с корабля, а команда легендарного судна не выходила на связь. Если бы «Калифорния» прибыла через несколько минут после затопления «Титаника», то количество выживших было бы несравненно больше Фото: Library of Congress Утром 15 апреля 1912 года новость о крушении «Титаника» облетела первые страницы мировых СМИ. Однако большинство версий и догадок катастрофы были основаны на ложной информации и слухах. Многие газеты уверяли, что пострадавших нет, а сам корабль держится на плаву и готовится к отправлению в ближайший порт Фото: Universal History Archive / UI / REX / Shutterstock / Fotodom Согласно одной из легенд, раз в шесть лет радисты кораблей ловят сигнал SOS, подаваемый c «Титаника». Странную закономерность обнаружил в архивах коллег экипаж линкора «Теодор Рузвельт» в 1972 году, получивший подобный сигнал. Последний раз сигнал был зафиксирован в 1996 году Фото: Library of Congress Обломки затонувшего корабля были обнаружены спустя 73 года после трагедии на глубине 3750 метров. В 1985 году экспедиция Роберта Балларда нашла развалившийся на три части гигантский лайнер. Впоследствии со дна были подняты более тысячи ценных артефактов. Российские глубоководные аппараты «Мир» в 1991 и 1995 годах погружались к «Титанику», а снятое ими видео позже вошло в одноименный фильм Джеймса Кэмерона. Спустя 100 лет после крушения обломки «Титаника» были признаны ЮНЕСКО объектом культурного наследия Фото: Zuma Press / Kommersant Photo Первый фильм о гибели «Титаника» был снят меньше чем через месяц после крушения. Главную роль в нем сыграла актриса, спасшаяся с корабля. Однако по-настоящему известной катастрофа стала после выхода на экраны одноименного фильма режиссера Джеймса Кэмерона с Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет в главных ролях в 1997 году (кадр на фото). Фильм имел колоссальный успех, получил 11 премий «Оскар», в том числе как лучший фильм года, а его рекорд по кассовым сборам удалось побить только спустя 12 лет. Примечательно, что бюджет строительства корабля «Титаник» был значительно меньше бюджета съемок Фото: Paramount Pictures Смотреть

Не азбука, а средство коммуникации Как минимум один раз знание азбуки Морзе помогло человеку в карьере. Правда, ему пришлось пройти через пытки и продемонстрировать громадную смелость. Речь про Джереми Дентона, американского военного пилота. Ему был 41 год, когда в июле 1965-го, во время войны во Вьетнаме, самолет A-6A Intruder, который он пилотировал, был сбит. Пилота быстро нашли солдаты противника и взяли в плен. Так Дентон попал в Hanoi Hilton, как называли, пожалуй, самую известную и самую страшную тюрьму для американских военнопленных во Вьетнаме. Через год под пытками его заставили сняться в пропагандистском видеоролике. В ролике Джереми, кроме прочего, говорит с экрана, что с ним очень хорошо обходятся, что он получает «адекватное питание, одежду и, при необходимости, медицинскую помощь». Вьетнамскую съемочную группу несколько смущало, что капитан военно-морской авиации постоянно моргает, но он объяснил это слишком резким светом софитов, направленных на него. Ролик передали в эфир, и уже в США знающие люди обратили внимание, что моргает он вполне осознанно. Глазами он передавал одно и то же слово: «ПЫТКИ». Принято считать, что это стало первым прямым подтверждением фактов жестокого обращения с американскими военнопленными во Вьетнаме. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из вьетнамского пропагандистского фильма, на котором американский военнопленный Джеремая Дентон не только отвечает на подготовленные вопросы, но и незаметно для вьетнамцев, передает слово «ПЫТКИ», моргая азбукой Морзе

Фото: National Archives Кадр из вьетнамского пропагандистского фильма, на котором американский военнопленный Джеремая Дентон не только отвечает на подготовленные вопросы, но и незаметно для вьетнамцев, передает слово «ПЫТКИ», моргая азбукой Морзе

Фото: National Archives Сразу после интервью Дентон подвергся страшным пыткам. Но не за использование азбуки Морзе — вьетнамцы об этом не знали. Просто некоторые его ответы на вопросы им не понравились. А уже когда история с трюком стала публичной, благодаря американским газетам, то условия содержания Дентона ужесточили. Он провел четыре года в одиночной камере, причем два из них — в крошечном помещении размером с холодильник. В чем заключается парадокс изобретения Морзе Всего Джереми Дентон пробыл в плену восемь лет. В 1973 году, когда американских военнопленных начали возвращать на родину по окончании войны, он стал первым из них. Дентон остался служить в ВМС, получил звание контр-адмирала и ушел в отставку в 1977 году. А еще через три года он решил заняться политикой. И оказался первым республиканцем, прошедшим в Сенат от штата Алабама за почти 100 лет. К тому времени его имя было известно всей стране. Он написал книгу воспоминаний о годах во вьетнамском плену, по которой сняли фильм. И разумеется, его знали как «того самого солдата, который моргал азбукой Морзе». Джереми Дентон умер в 2014 году. Азбука Морзе вообще часто использовалась американцами во вьетнамском плену. Она позволяла, говорили многие, не сходить с ума в одиночном заключении, которое могло продолжаться годами. Пленные общались друг с другом, перестукиваясь через стену и таким образом обмениваясь новостями. А когда они встречались лично (им при этом запрещалось даже смотреть друг на друга), то могли кашлять или даже шаркать азбукой Морзе.

Лучше любой песни В 2010 году в Колумбии самой популярной песней оказалась композиция «Лучшие дни» («Dias Mejores») в исполнении Наталии Гутьеррес. В какой-то момент песня начала многим даже надоедать. Тем не менее ее продолжали передавать и передавать едва ли не все радиостанции страны. Ведь песня и ее распространение были одной из самых дерзких операций разведки. В то время сотни колумбийских солдат находились в плену у боевиков из «Революционных вооруженных сил Колумбии». Их держали в непролазной сельве, лишали всяческого общения, но слушать радио не запрещали. Этим и решили воспользоваться в колумбийской военной разведке, чтобы передать пленным сигнал. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Освобожденный колумбийскими партизанами FARC солдат Фото: Mauricio Orjuela / Defense Ministry / Handout / Reuters Освобожденные колумбийскими партизанами FARC заложники Фото: HO / AFP Бывший заложник колумбийских партизанов FARC генерал Луи Эрлиндо Мендиета по возвращении в Боготу Фото: Eitan Abramovich / AFP Колумбийские партизаны FARC Фото: Ricardo Mazalan / AP Колумбийские партизаны FARC на отдыхе в лагере Фото: Scott Dalton / AP Колумбийские партизаны FARC Фото: Fernando Vergara / AP Следующая фотография 1 / 6 Освобожденный колумбийскими партизанами FARC солдат Фото: Mauricio Orjuela / Defense Ministry / Handout / Reuters Освобожденные колумбийскими партизанами FARC заложники Фото: HO / AFP Бывший заложник колумбийских партизанов FARC генерал Луи Эрлиндо Мендиета по возвращении в Боготу Фото: Eitan Abramovich / AFP Колумбийские партизаны FARC Фото: Ricardo Mazalan / AP Колумбийские партизаны FARC на отдыхе в лагере Фото: Scott Dalton / AP Колумбийские партизаны FARC Фото: Fernando Vergara / AP При содействии креативного агентства Lowe-SSP3 была написана проходная песенка в стиле техно-поп, бодрая и бессмысленная одновременно. В песню было «вшито» сообщение азбукой Морзе пленным военным: «Мы спасли уже 19. Вы следующие. Не сдавайтесь». Речь шла об операции Министерства обороны по освобождению солдат, которых удерживали боевики. Пленные так его и поняли. Разумеется, ни сама певица, ни ее музыканты не были посвящены в секретный план. Тем не менее песня попала в ротацию 130 радиостанций, и ее услышало порядка 3 млн человек. Включая и тех, кому она была адресована. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Каннские львы», 2011 год

Фото: picture alliance / Mandoga Media / ТАСС Фестиваль «Каннские львы», 2011 год

Фото: picture alliance / Mandoga Media / ТАСС Позже пленные вспоминали, что, когда впервые услышали песню, оцепенели, не веря своим ушам и одновременно опасаясь, что код будет раскрыт. Партизаны, возможно, даже не знавшие о существовании азбуки Морзе (на это и был расчет властей), ничего не заметили. Через год креативное агентство и история с песней стали всемирно знаменитыми. В 2011-м операцию рассекретили, агентство подало заявку на участие в фестивале «Каннские львы» и получило там свою награду.

Фотогалерея Изобретатели среди политиков и предпринимателей Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был автором более 120 патентов на изобретения. Совместно с супругой Еленой Батуриной он запатентовал способы производства кваса, медового напитка, морса и сбитня, расстегая, кулебяки, пирога открытого, пирожка печеного полуоткрытого. Экс-мэр также патентовал интерьер автомобиля-такси, автомобиль повышенной проходимости и роторный двигатель внутреннего сгорания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов стал соавтором (совместно с Виктором Петриком) «Способа очистки жидких радиоактивных отходов». В 2010 году комиссия РАН признала, что изобретения господина Петрика не могут быть реализованы, а его деятельность «лежит не в сфере науки, а в сфере бизнеса и изобретательства». Господин Грызлов ответил, что существование Комиссии РАН по борьбе с лженаукой является «мракобесием» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото Бывший глава РЖД Владимир Якунин — автор более 20 патентов на изобретения. Среди них — «Способ интервального регулирования движения поездов», «Система для управления движением поездов при диспетчерской централизации» и другие Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Бывший глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — автор более 10 патентов на изобретения. Среди них — «Способ гидроразрыва пласта и устройство для его осуществления», «Способ изготовления цилиндра скважинного штангового насоса», «Способ изготовления сварных стальных труб» и другие Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев имеет два патента на изобретения, касающиеся железнодорожного транспорта: «Комплекс гидравлической очистки железнодорожных полувагонов» и «Способ гидравлической очистки железнодорожных полувагонов от примерзшего или налипшего сыпучего материала» Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков Экс-глава Минздрава, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова — обладатель семи патентов в области медицины. В их числе — «Способ профилактического лечения инсульта», «Способ реабилитации больных в острой стадии инсульта с использованием биологической обратной связи и виртуальной реальности» и другие Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Бывший премьер-министр РФ Виктор Черномырдин был соавтором нескольких изобретений в области добычи газа: «Способа герметизации обсадных колонн в скважинах», «Способа регенерации катализатора получения серы из сероводорода и сернистого газа» и других Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Основатель ЛДПР Владимир Жириновский — соавтор «Способа постановки препятствия для пролета птиц и устройства для его реализации». Цитата из технического описания: «Между летательными аппаратами закрепляют сеть, поднимают ее на требуемую высоту и устанавливают ее плоскость перпендикулярно к траектории полета птиц» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото В числе изобретений основателя и члена совета директоров группы компаний ABBYY Давида Яна — карманный коммуникационный компьютер для подростков Cybiko Фото: Коммерсантъ / Евгений Дудин / купить фото Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин — соавтор «Устройства для тренировки борцов». Устройство содержит манекен, установленный при помощи держателя в корзине. Корзина имеет возможность совершать непредсказуемое перемещение манекена Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото Экс-глава Центризбиркома РФ Александр Вешняков — автор ряда изобретений, до сих пор применяющихся при голосованиях. Это «Способ и система подготовки и проведения электронного голосования», «Способ проведения тайного голосования с использованием автоматизированного устройства обработки бюллетеней» и другое Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Следующая фотография 1 / 11 Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был автором более 120 патентов на изобретения. Совместно с супругой Еленой Батуриной он запатентовал способы производства кваса, медового напитка, морса и сбитня, расстегая, кулебяки, пирога открытого, пирожка печеного полуоткрытого. Экс-мэр также патентовал интерьер автомобиля-такси, автомобиль повышенной проходимости и роторный двигатель внутреннего сгорания Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов стал соавтором (совместно с Виктором Петриком) «Способа очистки жидких радиоактивных отходов». В 2010 году комиссия РАН признала, что изобретения господина Петрика не могут быть реализованы, а его деятельность «лежит не в сфере науки, а в сфере бизнеса и изобретательства». Господин Грызлов ответил, что существование Комиссии РАН по борьбе с лженаукой является «мракобесием» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков / купить фото Бывший глава РЖД Владимир Якунин — автор более 20 патентов на изобретения. Среди них — «Способ интервального регулирования движения поездов», «Система для управления движением поездов при диспетчерской централизации» и другие Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Бывший глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — автор более 10 патентов на изобретения. Среди них — «Способ гидроразрыва пласта и устройство для его осуществления», «Способ изготовления цилиндра скважинного штангового насоса», «Способ изготовления сварных стальных труб» и другие Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев имеет два патента на изобретения, касающиеся железнодорожного транспорта: «Комплекс гидравлической очистки железнодорожных полувагонов» и «Способ гидравлической очистки железнодорожных полувагонов от примерзшего или налипшего сыпучего материала» Фото: Коммерсантъ / Максим Шипенков Экс-глава Минздрава, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова — обладатель семи патентов в области медицины. В их числе — «Способ профилактического лечения инсульта», «Способ реабилитации больных в острой стадии инсульта с использованием биологической обратной связи и виртуальной реальности» и другие Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Бывший премьер-министр РФ Виктор Черномырдин был соавтором нескольких изобретений в области добычи газа: «Способа герметизации обсадных колонн в скважинах», «Способа регенерации катализатора получения серы из сероводорода и сернистого газа» и других Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Основатель ЛДПР Владимир Жириновский — соавтор «Способа постановки препятствия для пролета птиц и устройства для его реализации». Цитата из технического описания: «Между летательными аппаратами закрепляют сеть, поднимают ее на требуемую высоту и устанавливают ее плоскость перпендикулярно к траектории полета птиц» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото В числе изобретений основателя и члена совета директоров группы компаний ABBYY Давида Яна — карманный коммуникационный компьютер для подростков Cybiko Фото: Коммерсантъ / Евгений Дудин / купить фото Олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин — соавтор «Устройства для тренировки борцов». Устройство содержит манекен, установленный при помощи держателя в корзине. Корзина имеет возможность совершать непредсказуемое перемещение манекена Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото Экс-глава Центризбиркома РФ Александр Вешняков — автор ряда изобретений, до сих пор применяющихся при голосованиях. Это «Способ и система подготовки и проведения электронного голосования», «Способ проведения тайного голосования с использованием автоматизированного устройства обработки бюллетеней» и другое Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко / купить фото Смотреть

Первые и последние Первым посланием с использованием азбуки Морзе принято считать то самое библейское изречение, отправленное 24 мая 1844 года,— «Чудны дела Твои, Господи». Но до него было еще одно. Его Сэмюэл Морзе и Альфред Уэйл переслали 6 января 1838 года во время первой демонстрации своего телеграфного аппарата, которая происходила на заводе Speedwell Ironworks, принадлежавшем отцу Уэйла. Сообщение было отправлено по проволоке из одного цеха в другой. Звучало оно так: «Тот, кто терпеливо ждет, не проигрывает». Азбука Морзе была основой коммуникаций более 100 лет. Однако постепенно телеграфный аппарат стал сдавать позиции. К примеру, в 1997 году от азбуки совершенно отказались военно-морские силы Франции. 31 января того года они отправили по-французски поэтическое послание: «Внимание всем! Это наш последний крик перед вечным молчанием». В конце следующего года азбукой прекратили пользоваться в Нидерландах. «В последний раз желаем вам и экипажам счастливого плавания и удачного нового года»,— получили суда сообщение радиостанции голландских сил береговой охраны. А 12 июля 1999 года американская станция KFS, последняя коммерческая станция, обеспечивавшая связь с кораблями, передала финальное сообщение с берега на суда. Чтобы подчеркнуть завершение целой эры, она отправила сообщение, в точности повторявшее первое официальное: «Чудны дела Твои, Господи». И добавила стандартный знак «конец связи» — буквы SK. К этому времени, правда, азбука фактически лишилась своего международного статуса. В 1999 году Международная морская организация ввела свою Глобальную морскую систему связи при бедствиях и для обеспечения безопасности. Система позволяла передать сигнал бедствия (с координатами судна и даже объяснением того, что именно происходит) одним нажатием кнопки. Это сделало морзянку ненужной. Некоторая статусность изобретения Морзе и Уэйла сохранялась только за счет того, что знание азбуки Морзе было обязательным условием получения лицензии радиолюбителя во всем мире. Это требование содержалось в правилах Международного союза связи. Однако в 2000 году требование было снято. А в 2007-м знание азбуки перестало быть обязательным для радиолюбителей в США. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азбукой Морзе до сих пор «переговариваются» военные корабли, когда вынуждены соблюдать режим тишины

Фото: U.S. Navy-Inez Lawson RAN / HB / Reuters Азбукой Морзе до сих пор «переговариваются» военные корабли, когда вынуждены соблюдать режим тишины

Фото: U.S. Navy-Inez Lawson RAN / HB / Reuters Однако окончательно азбука Морзе существование не прекратила. Она обязательна для изучения связистами во многих армиях мира (включая российскую и американскую) — такой «запасной канал связи». Ведь обычный передатчик с ключом и приемник на батарейках остаются самым живучим способом передачи информации. Кроме того, военные корабли, вынужденные по каким-то причинам соблюдать радиомолчание, обычно ведут переговоры при помощи специальных прожекторов — «фонарей Ратьера». Используя, разумеется, азбуку Морзе. А для гражданских радиолюбителей морзянка остается своеобразным элитарным хобби. .—. ... . / —.- ... .-.. * *PSE QSL — служебный код, означающий окончание послания: «Пожалуйста, подтвердите прием».