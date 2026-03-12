Удмуртия вошла в список регионов с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Удмуртию включили в список 17 регионов страны с высоким эпидемиологическим риском по клещевому энцефалиту. Группа была составлена на основе анализа заболеваемости, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

«В Удмуртии сезон активности клещей обычно начинается в апреле, когда температура воздуха поднимается выше нуля и появляются первые проталины. Планируйте прививку против клещевого вирусного энцефалита так, чтобы к моменту активизации клещей уже была сформирована иммунная защита»,— говорится в сообщении.

По последним данным ведомства, к началу июля 2025 года был зарегистрирован 21 случай заболевания клещевыми инфекциями: 12 случаев клещевого вирусного энцефалита, четыре из них среди детей, девять — клещевого боррелиоза.

Прививку от клещевого энцефалита с начала 2026 года поставили 1,6 тыс. жителей республики. План вакцинации — 15,6 тыс. человек, ревакцинации — 78,4 тыс. граждан.