Прощание со спикером Курултая Башкирии Константином Толкачевым пройдет 6 мая

6 мая в здании Курултая Башкирии состоится церемония прощания с председателем регионального парламента Константином Толкачевым. Мероприятие начнется в 9:00, траурный митинг назначен на 11:00, отмечает пресс-служба мэрии.

Для прощания с 8:30 до 13:00 будет перекрыта Советская улица на участке между улицами Пушкина и Тукаева.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 73-летний Константин Толкачев скончался в ночь с 3-го на 4 мая в Москве после продолжительной болезни.

О жизни и смерти бессменного руководителя парламента Башкирии — в материале «Ъ-Уфа» «Вел себя как настоящий офицер».

Майя Иванова