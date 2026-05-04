В Москве скончался 73-летний Константин Толкачев, который бессменно возглавлял парламент Башкирии с 1999 года. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, причиной смерти господина Толкачева стала продолжительная болезнь. В последнее время спикер Курултая региона лечился в Федеральном медицинском центре имени Бурназяна. Исполняющим обязанности председателя парламента республики назначен вице-спикер Салават Хусаинов. Новый руководитель парламента республики может быть выбран в конце мая. Опрошенные «Ъ» депутаты Курултая Башкирии характеризуют Константина Толкачева «масштабной личностью».

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Константин Толкачев руководил парламентом Башкирии около 27 лет

В ночь на 4 мая на 74-м году жизни скончался председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. Об этом вчера, открывая еженедельное совещание правительства, сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Не все знают, что Константин Борисович тяжело болел. Он в последние годы боролся с этим тяжелым заболеванием и вел себя очень мужественно — как офицер, как генерал, никогда не жаловался»,— рассказал глава региона.

По его словам, спикер парламента республики проходил лечение в Федеральном медицинском центре имени Бурназяна.

Позднее Радий Хабиров написал в соцсетях, что «республика понесла огромную утрату, которую нам только предстоит осознать». «До конца своих дней оставался в бодром настроении, достойно переносил все тяготы, вел себя, как настоящий офицер, — отметил глава региона. — Думаю, в нашей управленческой команде нет человека, который бы сегодня не вспоминал добрыми словами нашего старшего товарища. Старшего брата».

Дата и место похорон пока неизвестны.

Константин Толкачев родился 1 марта 1953 года в Новокузнецке (тогда — Сталинск). Окончил Рязанскую высшую школу милиции, а затем Академию МВД СССР. Позднее господин Толкачев преподавал в этих учебных заведениях. В мае 1988 года был назначен начальником кафедры государственно-правовых дисциплин, заместителем начальника по научной работе Уфимской высшей школы МВД СССР (ныне — Уфимский юридический институт МВД России). С 1996-го по март 2003 года Константин Толкачев возглавлял вуз. Имел звание генерал-майора внутренней службы в отставке. В 1999 году был избран депутатом Курултая республики и назначен спикером парламента, эту должность он сохранял все последующие созывы. Был первым заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Известно, что в свободное время господин Толкачев увлекался рыбалкой, а ранее — теннисом.

В настоящее время исполняющим обязанности председателя парламента республики является заместитель спикера Салават Хусаинов («Единая Россия»).

Дата избрания нового спикера парламента пока неизвестна. Ближайшее пленарное заседание Курултая республики назначено на 21 мая, но повестка мероприятия пока не определена.

«Константин Борисович был, безусловно, крупным политическим деятелем, беззаветно любящим родной Башкортостан,— заявил «Ъ» вице-спикер парламента Башкирии Вадим Старов (КПРФ). — Он точно понимал суть вещей, которыми занимался на своем посту».

По мнению господина Старова, Константин Толкачев «был очень добрый и крайне отзывчивый к людям». «Ни разу не видел с его стороны проявлений злобы или агрессии. Он всегда очень по-человечески, с неподдельной добротой относился к окружающим»,— отметил собеседник.

«Масштабной личностью» назвал Константина Толкачева депутат Курултая республики Эдуард Сардаров (ЛДПР). «Он умело организовывал процесс, держал все нити пленарного заседания в своих руках. Очень любил афоризмы, умело применял их, чтобы разрядить обстановку. Казалось, на каждый случай у него имелся свой афоризм, — отмечает депутат. — И как человек он был хорошим. Ко всем депутатам относился одинаково вне зависимости от партийной принадлежности. У него было чему поучиться».

Депутат Шамиль Валеев («Единая Россия») рассказал, что был знаком с Константином Толкачевым с 1999 года. «Я знаю его как достойного, доброго человека, который прошел вместе с республикой многие драматические периоды истории. При этом, несмотря ни на что, он неизменно оставался верным себе и Родине,— признался господин Валеев. — Как депутат и председатель он активно занимался законотворчеством и создавал в парламенте атмосферу взаимопонимания. Каждому новому созыву депутатов он передавал лучшие наработки предыдущего состава депутатского корпуса. Мы еще долго будем вспоминать его удачные шутки и афоризмы. Например, затянувшиеся мероприятия он завершал фразой: «У всего есть начало, и у всего есть конец». А еще он любил хорошую музыку: Deep Purple и George Michael».

Булат Баширов