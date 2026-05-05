Макрон: Россия в 2020 году оставила Армению

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во время второй карабахской войны в 2020 году Россия оставила Армению, хотя считалась гарантом безопасности на Южном Кавказе. По его словам, республика с тех пор изменила подход к обеспечению мира и своей защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Anthony Pizzoferrato / AP Эмманюэль Макрон

Фото: Anthony Pizzoferrato / AP

«Война 2020 года, то, что вы пережили, та трагедия, которую пережили многие семьи, показала, что это не то покровительство, каким его представляли многие. Мы увидели, что Россия оставила Армению, и поняли, что эти ожидания не соответствуют реальности, тогда как все, казалось, привыкли считать, что именно она должна быть гарантом в регионе, потому что Южный Кавказ будто бы всегда должен находиться под чьей-то защитой»,— сказал Эмманюэль Макрон на саммите Армения-ЕС в Ереване (цитата по News.am).

По словам французского президента, в 2018 году, когда в результате бархатной революции к власти пришел Никол Пашинян, Армения встала на демократический путь независимого развития без внешнего доминирования. «Я убежден, что весь регион должен последовать этому примеру»,— подчеркнул Эмманюэль Макрон.

В июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе начались столкновения, после чего Азербайджан заявил о необходимости начать «освободительную войну». В сентябре того же года началось наступление на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). К началу ноября азербайджанские силы взяли под контроль прилегающие к региону территории, Гадрут и стратегически важный город Шушу, расположенный вблизи столицы НКР — Степанакерта (азербайджанское название — Ханкенди). Затем лидеры Армении и России при посредничестве президента РФ Владимира Путина подписали трехстороннее заявление о прекращении огня. Однако в сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию: в результате НКР прекратила существование, а армяне покинули регион.

Лусине Баласян