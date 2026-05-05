Макрон: Россия в 2020 году оставила Армению

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во время второй карабахской войны в 2020 году Россия оставила Армению, хотя считалась гарантом безопасности на Южном Кавказе. По его словам, республика с тех пор изменила подход к обеспечению мира и своей защиты.

Фото: Anthony Pizzoferrato / AP

«Война 2020 года, то, что вы пережили, та трагедия, которую пережили многие семьи, показала, что это не то покровительство, каким его представляли многие. Мы увидели, что Россия оставила Армению, и поняли, что эти ожидания не соответствуют реальности, тогда как все, казалось, привыкли считать, что именно она должна быть гарантом в регионе, потому что Южный Кавказ будто бы всегда должен находиться под чьей-то защитой»,— сказал Эмманюэль Макрон на саммите Армения-ЕС в Ереване (цитата по News.am).

По словам французского президента, в 2018 году, когда в результате бархатной революции к власти пришел Никол Пашинян, Армения встала на демократический путь независимого развития без внешнего доминирования. «Я убежден, что весь регион должен последовать этому примеру»,— подчеркнул Эмманюэль Макрон.

В июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе начались столкновения, после чего Азербайджан заявил о необходимости начать «освободительную войну». В сентябре того же года началось наступление на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). К началу ноября азербайджанские силы взяли под контроль прилегающие к региону территории, Гадрут и стратегически важный город Шушу, расположенный вблизи столицы НКР — Степанакерта (азербайджанское название — Ханкенди). Затем лидеры Армении и России при посредничестве президента РФ Владимира Путина подписали трехстороннее заявление о прекращении огня. Однако в сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию: в результате НКР прекратила существование, а армяне покинули регион.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Война в Карабахе

Конфликт обострился 27 сентября 2020 года, когда Баку заявил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении

В свою очередь Ереван сообщил о наступлении ВС Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов

В результате развернулись полномасштабные бои, стороны применили артиллерию, танки и авиацию

Обострение противостояния стало крупнейшим с 1994 года

Последствия обстрелов в азербайджанском городе Гянджа 4 октября. Минобороны республики заявило, что в результате обстрелов городов Гянджа, Тертер и Горадиз погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения

Жители азербайджанского города Тертер после обстрела

Последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Улица Степанакерта после обстрела со стороны Азербайджана

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян дал короткий концерт в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша. Собор был дважды обстрелян 8 октября

Цветы на месте гибели погибших в результате обстрела города Гянджа

Разрушенные дома в результате обстрела города Гянджа

Последствия ракетного обстрела школы в городе Тертер

10 октября в 12:00 после переговоров глав МИД Армении, Азербайджана и России в Нагорном Карабахе вступило в силу огневое перемирие

Вскоре после вступления в силу перемирия 10 октября стороны обвинили друг друга в продолжении боевых действий

30 октября премьер Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в зону конфликта

31 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по гражданским объектам и населению

Автомобиль скорой медицинской помощи в азербайджанском городе Гянджа

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов жилого дома в городе Гянджа

Спасатели во время работ в городе Гянджа

9 ноября азербайджанские ВС взяли второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша

Всадники с флагами Азербайджана и Турции на ипподроме в Баку

10 ноября было опубликовано трехстороннее совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе

Соглашение предполагало вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в регион российских миротворцев, а также передачу значительных территорий непризнанной республики Азербайджану

Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк

Россия направила в регион 1960 миротворцев

Военнослужащие в кузове грузового автомобиля

В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и всю ночь праздновали победу в войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав соглашение о прекращении военных действий в Карабахе, а Баку достиг всех целей в ходе войны

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах»

В Армении мирное соглашение было воспринято многими как капитуляция

В Ереване прошли массовые протесты, демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна

Азербайджанские военнослужащие во время празднования

Беженцы из Нагорного Карабаха сжигают свои дома перед отъездом

На фото: армянские военнослужащие покидают Кельбаджарский район, который согласно договоренностям был передан Азербайджану

Подрыв здания воинской части

Празднование Дня российского военного миротворца в Нагорном Карабахе

Трофейная техника на репетиции военного парада в Баку

Люди с флагами Азербайджана и Турции у мемориального комплекса «Вечный огонь»

Военный парад в Баку в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе

Несмотря на многочисленные акции протеста против премьера Армении Никола Пашиняна, его партии удалось победить на досрочных парламентских выборах 20 июня 2021 года

Конфликт обострился 27 сентября 2020 года, когда Баку заявил об обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении
На фото: армянские ВС обстреливают танки Азербайджана

Фото: AP

В свою очередь Ереван сообщил о наступлении ВС Азербайджана на территорию Нагорного Карабаха и обстреле его населенных пунктов
На фото: артиллерия армии Армении

Фото: Reuters

В результате развернулись полномасштабные бои, стороны применили артиллерию, танки и авиацию
На фото: столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обострение противостояния стало крупнейшим с 1994 года
На фото: последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрелов в азербайджанском городе Гянджа 4 октября. Минобороны республики заявило, что в результате обстрелов городов Гянджа, Тертер и Горадиз погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Жители азербайджанского города Тертер после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия обстрела азербайджанского города Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Улица Степанакерта после обстрела со стороны Азербайджана

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бельгийский виолончелист армянского происхождения Севак Аванесян дал короткий концерт в соборе Святого Христа Всеспасителя в городе Шуша. Собор был дважды обстрелян 8 октября

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Цветы на месте гибели погибших в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разрушенные дома в результате обстрела города Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Последствия ракетного обстрела школы в городе Тертер

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 октября в 12:00 после переговоров глав МИД Армении, Азербайджана и России в Нагорном Карабахе вступило в силу огневое перемирие
На фото: башня боевой машины пехоты на дороге в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вскоре после вступления в силу перемирия 10 октября стороны обвинили друг друга в продолжении боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

30 октября премьер Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в зону конфликта

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

31 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по гражданским объектам и населению

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобиль скорой медицинской помощи в азербайджанском городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов жилого дома в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Спасатели во время работ в городе Гянджа

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

9 ноября азербайджанские ВС взяли второй по величине город Нагорного Карабаха Шуша
На фото: флаг Армении на проезжей части в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Всадники с флагами Азербайджана и Турции на ипподроме в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

10 ноября было опубликовано трехстороннее совместное заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе
На фото: люди готовят турбину к вывозу из Нагорного Карабаха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Соглашение предполагало вывод армянских войск с большей части территории Нагорного Карабаха и ввод в регион российских миротворцев, а также передачу значительных территорий непризнанной республики Азербайджану
На фото: окрестности монастырского комплекса Дадиванк в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Наблюдательный пост российских миротворческих сил у монастырского комплекса Дадиванк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Россия направила в регион 1960 миротворцев
На фото: жители Нагорного Карабаха с российскими миротворцами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие в кузове грузового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Андрей Бородулин  /  купить фото

В Азербайджане соглашение встретили с ликованием и всю ночь праздновали победу в войне
На фото: сгоревшая техника в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения капитулировала, подписав соглашение о прекращении военных действий в Карабахе, а Баку достиг всех целей в ходе войны
На фото: разрушенные здания воинской части в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что если бы боевые действия продолжились, был бы «потерян весь Карабах»
На фото: горящий дом в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Армении мирное соглашение было воспринято многими как капитуляция
На фото: разбитая военная техника в окрестностях города Физули

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

В Ереване прошли массовые протесты, демонстранты требовали отставки премьера Никола Пашиняна
На фото: виды села в Азербайджане

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Азербайджанские военнослужащие во время празднования

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Беженцы из Нагорного Карабаха сжигают свои дома перед отъездом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

На фото: армянские военнослужащие покидают Кельбаджарский район, который согласно договоренностям был передан Азербайджану

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Подрыв здания воинской части

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Празднование Дня российского военного миротворца в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Трофейная техника на репетиции военного парада в Баку

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Люди с флагами Азербайджана и Турции у мемориального комплекса «Вечный огонь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Военный парад в Баку в честь окончания боевых действий в Нагорном Карабахе

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Несмотря на многочисленные акции протеста против премьера Армении Никола Пашиняна, его партии удалось победить на досрочных парламентских выборах 20 июня 2021 года
На фото: митинг армянской оппозиции у здания парламента в Ереване

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

