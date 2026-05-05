Завершена поставка новых трамваев «Львенок» для Самары

В Самаре находятся все трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок», которые должны были поступить в рамках договора на поставку 71 единицы электротранспорта. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Последние из поставленных трамваев проходят предварительную подготовку и обкатку на маршрутах Самары. Вагоновожатые обучаются работе с новой техникой.

Помимо модели «Львенок» город также получил в прошлом году три трехсекционных трамвая 71-931М «Витязь-М». Для обслуживания и гарантийного сопровождения новых вагонов в трамвайном депо был открыт центр технического сопровождения от компании-производителя «ПК Транспортные системы».

