Самара вошла в число городов-лидеров по поставкам новых трамваев с начала года

Самара заняла второе место в России по числу поступивших трамвайных вагонов в первом квартале 2025 года. Данные сообщили в комитете по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Всего за первые три месяца текущего года зафиксирована поставка 90 трамвайных вагонов в восемь российских городов. В Самару за отчетный период отгружен 21 вагон производства «ПК Транспортные системы», среди которых три трехсекционных 71-931М «Витязь-М» и 18 односекционных 71-911ЕМ «Львенок». При этом две единицы электротранспорта последней модели не приняли.

Лидирует в списке Ярославль, куда поставили заключительные 20 вагонов модели 71-628-02 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода для завершения обновления трамвайного парка города по концессионному проекту. В Санкт-Петербург прибыли 16 новых трамваев.

Всего в Самару прибудет 71 трамвай 71-911ЕМ «Львенок» по договору с АО «СберЛизинг». Электротранспорт планируют изготовить до 30 апреля 2026 года.

Андрей Сазонов