Рязанская структура воронежского концерна «Созвездие» проиграла суд на 85 млн

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил иск новосибирского ООО «Микросан» к АО «Рязанский радиозавод» (структура воронежского оборонного концерна «Созвездие», подконтрольного «Ростеху» и управляемого московской ГК «Динамика»). Компания требовала возместить 84,7 млн руб. задолженности. Это следует из картотеки арбитражных дел.

«Микросан» обратился в арбитраж с иском в марте 2025 года. Помимо основной суммы долга, компания потребовала взыскать с «Рязанского радиозавода» неустойку за период с 13 мая 2024 года по 27 февраля 2025 года на сумму 4,6 млн руб., а также продолжить ее дальнейшее начисление по день фактической оплаты задолженности. Позднее исковые требования были скорректированы, однако суть уточнений не раскрывается. В качестве третьих лиц в деле фигурировали Министерство обороны и АО «Концерн "Созвездие"».

В сентябре 2025 года «Рязанский радиозавод» подал встречный иск. В апреле 2026 года он был удовлетворен частично. Производство по делу велось в закрытом режиме, поэтому другие детали не раскрываются.

По данным Rusprofile, АО «Рязанский радиозавод» зарегистрировано в июне 1994 года в Рязани для производства радио- и телевизионной передающей аппаратуры. Уставный капитал — 151,8 млн руб. Генеральный директор — Александр Крутов. Учредители скрыты. Информация о финансовых показателях организации предоставлена за 2018 год. Тогда общество отработало с выручкой 3,6 млрд и чистой прибылью 86 млн руб. ООО «Микросан» зарегистрировано в августе 2000 года в Новосибирске. Компания специализируется на оптовой торговле производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Уставный капитал — 1 млрд руб. Бенефициаром и директором является Виталий Геллерт. По итогам 2021 года компания выручила 734 млн, чистая прибыль составила 58 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.

С марта 2025 года «Микросан» предъявил «Рязанскому радиозаводу» в Арбитражном суде Рязанской области пять исков. Два из них поданы в порядке приказного производства — о взыскании неустойки за просрочку оплаты поставленного товара на 227,1 тыс. и 59,3 тыс. руб. Оставшиеся два иска с суммами требований 205,6 тыс. и 220,2 тыс. руб. назначены к рассмотрению на 7 мая и 21 мая соответственно.

Накануне стало известно, что Министерство обороны взыскало с воронежского «Созвездия» 12 млн за просрочку по госзаказу.

