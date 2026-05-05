Пашинян поблагодарил ЕС за помощь в борьбе с гибридными угрозами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Евросоюз за помощь в обеспечении ключевых для страны реформ и защите от гибридных угроз. По его словам, республика, как и многие страны ЕС, столкнулась с распространением большого количества дезинформации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и премьер Армении Никол Пашинян

Фото: Anthony Pizzoferrato / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и премьер Армении Никол Пашинян

«Это проблема и для многих европейских стран. Сейчас мы с этим сталкиваемся и надеемся на содействие и обмен опытом, доступность инструментария для применения в Армении»,— сказал Никол Пашинян во время саммита Армения-ЕС (цитата по News.am).

21 апреля Совет ЕС утвердил отправку в Армению гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами, которая получит первоначальный мандат на два года. Представители ЕС будут в том числе давать экспертные консультации ведомствам и госорганам. Перед парламентскими выборами МИД Армении просил Брюссель отправить «группу быстрого реагирования» для защиты от внешнего вмешательства. МИД РФ тогда отмечал, что помочь в этом вопросе могла и Россия.

