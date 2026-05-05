Умерла соосновательница бренда Gap Дорис Фишер

4 мая стало известно о смерти соосновательницы компании Gap Inc. Дорис Фишер. Ей было 94 года. Как написал в обращении к сотрудникам нынешний глава компании Ричард Диксон, она умерла в кругу семьи в Сан-Франциско.

Фото: Hector Amezcua / Pool / Reuters Дорис Фишер (справа)

Дорис Фишер основала Gap Inc. вместе со своим мужем Джоном. Первый магазин компании был открыт в 1969 году в Сан-Франциско. До 2003 года она занималась мерчандайзингом, а до 2009 года была членом совета директоров компании.

Ричард Диксон назвал Дорис Фишер предпринимателем-новатором своего времени, «когда это было крайне необычно для женщин», чей «блеск, спокойная решимость и сердечность сформировали все: от неизгладимого влияния Gap Inc. на моду и розничную торговлю до филантропии и арт-сцены Сан-Франциско».

