Reuters: США введут визовые санкции против Китая

Вашингтон намерен ужесточить порядок выдачи виз китайским гражданам. Мера обусловлена тем, что «Китай в должной мере не занимается репатриацией незаконно находящихся в США граждан», передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Сейчас в США нелегально находятся свыше 100 тыс. граждан Китая. Более 30 тыс. из них уже получили решения о депортации. Вашингтон хочет, чтобы Пекин разрешил прибытие в страну оплачиваемых США чартерных рейсов Таможенной и пограничной службы с высылаемыми лицами, пишет агенство.

Как отмечает Reuters, с началом второго срока американского президента Дональда Трампа Китай заявил о готовности репатриировать тех, чье китайское гражданство будет подтверждено проверками. В начале 2025 года Китай принял около 3 тыс. высланных из США своих граждан. После этого страна сократила сотрудничество в вопросе репатриации. Собеседник агентства считает это «нарушением международных обязательств Китая и его ответственности перед своим народом».

Среди возможных мер со стороны США источник агентства назвал непосредственное увеличение числа отказов в предоставлении визы и запретов на въезд в страну тем, кому визы уже выданы. По словам чиновника, США также готовы повысить залог, который вносит заявитель на визу, получая их обратно при своевременном выезде из страны.

Алена Миклашевская