Московский Кремль полностью закроют для посетителей 9 мая

Территория Московского Кремля будет недоступна для посетителей 9 мая. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России.

«Церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится»,— указано в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

В прошлом году Московский Кремль закрывали с 7 по 9 мая из-за празднования Дня Победы. Не проводилась и традиционная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля 10 мая.

В этом году Парад Победы в Москве пройдет без военной техники. В торжественных мероприятиях на Красной площади также не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. Решение принято из соображений безопасности, поясняли в Кремле.