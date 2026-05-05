Суд в Москве заочно арестовал правозащитника-иноагента Льва Пономарева

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал правозащитника Льва Пономарева (признан в России иноагентом). Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации, следует из данных в картотеке суда.

Лев Пономарев (признан иноагентом)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Лев Пономарев (признан иноагентом)

Срок ареста — два месяца с момента передачи Льва Пономарева (иноагент) российским правоохранительным органам или его задержания в России. Решение суда вступит в силу 8 мая.

Льва Пономарева включили в реестр иностранных агентов в декабре 2020 года. Он стал одним из первых, кто получил в России штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. В апреле 2022 года правозащитник уехал из России. МВД объявило его в розыск. Господин Пономарев (иноагент) возглавлял движение «За права человека», которое Минюст объявил иноагентом в 2019 году. Позже организация была ликвидирована.