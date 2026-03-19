МВД объявило в розыск правозащитника-иноагента Льва Пономарева

В базе розыска МВД появилась карточка правозащитника и главы движения «За права человека» (признано в России НКО-иноагентом) Льва Пономарева (признан в России иноагентом). Его ищут по статье УК, по какой именно — не уточняется. Силовики не сообщали о возбуждении дела против правозащитника.

Лев Пономарев (признан иноагентом)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лев Пономарев (признан иноагентом)

Льва Пономарева включили в реестр иностранных агентов в декабре 2020 года. В ноябре 2021 года он стал одним из первых, кто получил штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. В апреле 2022 года правозащитник уехал из России.

Никита Черненко