Сейчас книжные клубы стали каким-то новым вирусом: если раньше все были фотографами, моделями, диджеями, а потом ювелирами, то теперь каждый второй — либо участник, либо основатель книжного клуба. Как и в любой такой волне, далеко не все проекты получаются удачными, но есть исключения — и одно из них Miu Miu Literary Club, который при личном участии Миуччи Прады выглядит действительно хорошо выстроенным. Встречи проводили уже три раза в Милане, начиная с 2024 года, и один раз в 2025-м в Шанхае.

В апреле 2026 года в Circolo Filologico Milanese прошло очередное заседание клуба под названием Politics of Desire. От личного к политическому, от литературы к жизни: желание здесь рассматривается как сила, определяющая право на самоопределение. Темы, ракурс их подачи и спикеров Miu Miu выбирает не легкие и не салонные. Так, одна из дискуссий — Changes: A Love Story — была построена вокруг романа одной из ключевых фигур африканской феминистской литературы Кристины Амы Ата Айду, первой женщины-драматурга, чьи произведения были опубликованы на континенте, и бывшего министра образования Ганы. Ее роман 1991 года рассказывает историю женщины, которая, выйдя из абьюзивного брака, вступает в полигамные отношения, пытаясь сохранить независимость.

Вторая лекция — How Do We Talk About Consent? — была посвящена книге Кэтрин Энджел «Tomorrow Sex Will Be Good Again: Women and Desire in the Age of Consent» 2021 года. Энджел рассматривает в ней, как в современном обществе, несмотря на риторику согласия и расширения прав и возможностей женщин, от них ожидается четкое и уверенное выражение желания, тогда как сами условия для этого далеко не всегда этому способствуют. И это еще одна серьезная тема, которую поднял литературный клуб Miu Miu и Миучча Прада лично.

Анна Минакова