«Петровский марш постепенно превратился в гражданский гимн»

Самый старый военный марш России, сочиненный неизвестным композитором, в прежние годы нередко называли Петровским. Что вполне логично: по мнению музыковедов, сочинили его во времена правления Петра Великого, в первой четверти XVIII века. То было время становления в России порядка, недолгого, но сурового.

Есть у страны регулярная армия, значит, должны быть военные оркестры, и царь насаждал их в каждом полку с тем же упорством, что и картошку по деревням. Оркестрам же нужна музыка, своя, российская. А поскольку патронами старейшего полка России были все русские императоры, марш постепенно превратился в гражданский гимн, поскольку играли его и на сугубо штатских праздниках — от царских именин до коронаций.

В Гражданскую он стал символом белого движения сначала в России, а потом и в эмиграции. Но и в СССР его продолжали играть на парадах. А после Второй мировой его полюбили сразу в обеих Германиях. Вот такой он, Петровский марш, вроде и военный, а примиряет всех.

Павел Шинский