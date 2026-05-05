«Пока до Дино Дзоффа никто из футбольных ветеранов дотянуться не смог»

Футболисты после 40 — это отдельная история. Хотя в этом возрасте играли да и сейчас играют многие звезды. Тот же Криштиану Роналду в 41 год собирается на чемпионат мира. Но одно дело — играть за сборную после 40, а совсем другое — что-то с ней выигрывать.

Единственным человеком в истории футбола, которому удалось взять главный трофей планеты в этом возрасте, пока остается Дино Дзофф. Он был капитаном сборной Италии в 1982 году. В момент финального матча на «Сантьяго Бернабеу», где его команда обыграла сборную ФРГ 3:1, Дзоффу было 40 лет и 133 дня. Тогда Дино стал самым возрастным игроком в истории футбола, которому удалось поднять над головой Кубок мира.

Кстати, именно ему долгое время принадлежал рекорд по «сухим» матчам. В 1970-е легендарный вратарь не пропускал почти 19 часов чистого игрового времени. Впрочем, голкипер сборной Италии был одним из лучших и в клубном футболе. Шесть чемпионских титулов в национальном чемпионате и Кубок UEFA с «Ювентусом» говорят о многом. Любопытно, что после победы на чемпионате мира возраст помог Дино Дзоффу заработать. Он взялся рекламировать кукурузное масло, и слоган в рекламном ролике был такой: «Дино Дзофф. 40 лет. Но он себя настолько не ощущает».

Самый возрастной из ныне действующих голкиперов в Европе значительно старше Дзоффа в те годы. Георги Петкову, который играет за болгарскую «Славию», уже 50. Если же верить Книге рекордов Гиннесса, то самому возрастному профессиональному футболисту планеты прямо сейчас 59 лет. Это японский нападающий Кадзуеси Миура. Правда, он играет в третьей лиге своей страны, так что если учитывать титулы, то пока до Дзоффа никто из футбольных ветеранов дотянуться не смог.

Владимир Осипов