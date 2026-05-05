Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фабрика Фото: Яндекс Фабрика

По данным аналитиков OCS Distribution, сейчас завершается цикл обновления мониторов, купленных в 2020 году и раньше. Это значит, что на большинстве столов стоят Full HD-панели на 60 Гц — и в офисах, и дома. Тогда это был разумный выбор. Но сейчас стандартные требования к экрану выросли. И модель Lunnen Ground 27, которую я недавно протестировал, как раз претендует на роль такого рабочего монитора.

Разработчики снабдили устройство 27-дюймовым экраном с IPS-матрицей, разрешением 2560 на 1440 точек, частотой 100 Гц, яркостью 450 нит, 100% охватом sRGB, поддержкой HDR и технологией подавления мерцания подсветки Flicker-Free. Эволюционный переход с Full HD на QHD при диагонали 27 дюймов дает плотность изображения 109 точек на дюйм. Текст становится заметно чище, браузер перестает зернить, таблицы читаются лучше. Да, это не 4K. Но последнее требует масштабирования интерфейса. QHD работает нативно, сразу после подключения, без дополнительных настроек. Частота 100 Гц ощущается даже вне игр: скроллинг плавнее, интерфейс живее, глаза при долгой работе устают медленнее.

Подставка монитора регулируется по высоте и наклону, поворачивается в портретный режим, совместима с креплением VESA. Из портов в наличии HDMI, DisplayPort, а также USB-C с Power Delivery до 65 Вт. Последний позволяет одним кабелем одновременно выводить изображение с ноутбука и заряжать его. В диапазоне цен, который соответствует Lunnen Ground 27, еще недавно приходилось чем-то жертвовать: либо разрешением дисплея, либо частотой, либо технологиями изображения. Часто — дизайном, который мог быть нарочито скучным или даже неуместно агрессивным. Решение от Lunnen предлагает взвешенный вариант апгрейда без драмы.

Александр Леви