В конце марта Калифорнийский суд признал американских техногигантов виновными в халатности при разработке соцсетей и удовлетворил иск 20-летней девушки, которая заявляла, что в шесть лет пристрастилась к YouTube, а затем и к другим платформам из-за их привлекательного дизайна. Корпорации обязали выплатить компенсацию и штраф на общую сумму $6 млн.

Однако в научном сообществе, как это часто бывает, кипит своя драма. Пока юристы подсчитывают убытки, психологи и нейробиологи до сих пор не могут прийти к единому мнению: можно ли на самом деле называть бесконечный скроллинг ленты «клинической зависимостью». В недавнем исследовании в журнале Nature ученые признают, что у некоторых людей чрезмерное использование соцсетей действительно вызывает изменения в структуре мозга, приводит к проблемам в учебе, потере работы или разрыву отношений. Однако подавляющее большинство исследований не доказывает причинно-следственную связь, а лишь фиксирует совпадения. Возможно, это просто люди с определенным складом ума тяготеют к социальным сетям.

Недавно ученые из Китая обследовали около 70 студентов — половина из них были так называемыми проблемными пользователями смартфонов. И у них мозг работал иначе, особенно зоны, отвечающие за эмоции и самоконтроль. Они остро реагируют на цифровые раздражители, но не могут вовремя затормозить. Телефон превращается в быстрый способ снять стресс или грусть, а привычка только крепнет. Однако официального медицинского диагноза «зависимость от соцсетей» пока не существует, так что можно немного расслабиться и включить любимых блогеров.

Анна Кулецкая