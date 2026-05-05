Следственный комитет России расследует атаку БПЛА на Чебоксары

Следственный комитет России займется расследованием преступлений против мирных жителей в Чебоксарах и Чебоксарском округе. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, в результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие. Следователи намерены дать уголовно-правовую оценку действиям причастных лиц.

Ранее сообщалось, что власти Чувашии планируют ввести режим ЧС, поскольку в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах пострадали по меньшей мере три человека и было повреждено одно здание.

Анна Кайдалова