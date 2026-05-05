В Чувашии рассматривают возможность объявить режим чрезвычайной ситуации республиканского характера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии планируют ввести режим ЧС

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чувашии планируют ввести режим ЧС

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в Чебоксарах в результате атаки беспилотника повреждено здание, в некоторых торговых центрах приостановлена торговля. Медицинские работники следят за состоянием нескольких пострадавших.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека. Школы Чувашии перевели на дистанционное обучение. В городе временно ограничили движение.

Анна Кайдалова