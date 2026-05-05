В Чувашии планируют ввести режим ЧС
В Чувашии рассматривают возможность объявить режим чрезвычайной ситуации республиканского характера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов.
В Чувашии планируют ввести режим ЧС
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его словам, в Чебоксарах в результате атаки беспилотника повреждено здание, в некоторых торговых центрах приостановлена торговля. Медицинские работники следят за состоянием нескольких пострадавших.
Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека. Школы Чувашии перевели на дистанционное обучение. В городе временно ограничили движение.