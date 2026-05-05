Канадский скрипач подал иск к Google на $1,5 млн за клевету ИИ-сервиса

Канадский скрипач-виртуоз Эшли Макайзек обвинил Google в том, что созданный компанией инструмент AI Overview оклеветал его, назвав преступником. В качестве компенсации морального и материального ущерба музыкант требует от Google $1,5 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Как следует из иска, в составляемой AI Overview краткой справке о музыканте указывается информация о якобы совершенных им многочисленных преступлениях, в том числе сексуального характера. По словам истца, ИИ-инструмент Google ссылается на то, что музыкант пожизненно внесен в национальный реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в Канаде. Эшли Макайзек сообщил, что из-за этой информации у него отменили несколько концертов. После выяснения реальных данных организаторы концертов принесли музыканту извинения.

Истец заявляет, что Google несет ответственность за ущерб и убытки, причиненные просчетами в разработке ИИ-инструмента. По его словам, никто из Google ни разу не связался с ним лично. AI Overview уже изменил биографическую справку о музыканте. Теперь там нет информации о преступлениях, но есть фраза о том, что музыкант «попал в заголовки СМИ после поданного им иска к Google». В Google эту ситуацию пока не прокомментировали.

Алена Миклашевская