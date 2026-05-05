Объем ипотечных выдач в Липецкой области вырос на 63% за год

В первом квартале 2026 года жители Липецкой области заключили около 1,5 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования — на 63% больше, чем годом ранее. Объем выданных средств увеличился на 68%, до 5,3 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Пиковый показатель выдачи пришелся на январь, когда липчане заключили ипотечные договоры на 2,1 млрд руб. В значительной степени такая динамика объясняется стремлением граждан взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы. С 1 февраля 2026 года одна семья вправе оформить лишь один льготный кредит, тогда как прежде это могли сделать оба супруга. Ограничение введено, чтобы в первую очередь поддержать семьи с реальной потребностью в улучшении жилищных условий.

Февральский объем ипотечного кредитования ожидаемо сократился до 1,4 млрд руб. В марте банки выдали 1,8 млрд руб. Средняя величина ипотечной ссуды в начале весны составила 3,5 млн руб., средний срок — 20,5 года, средневзвешенная процентная ставка — 9,4%.

В 2025 году жители Липецкой области взяли ипотечные кредиты на общую сумму 23 млрд руб. — на 9% меньше, чем в 2024-м.

Кабира Гасанова