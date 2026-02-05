Выдача ипотечных кредитов в Липецкой области сократилась на 9%

В 2025 году жители Липецкой области взяли ипотечные кредиты на общую сумму 23 млрд руб. — на 9% меньше, чем в 2024-м. Средний размер займа в декабре составил 4,3 млн руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.

Начальник регионального отдела Татьяны Юрченко отметила, что всплеск ипотечного кредитования наблюдался в декабре прошлого года. Высокий спрос был обусловлен снижением ключевой ставки и изменениями в льготной программе. С 1 февраля супруги, которые берут семейную ипотеку, должны быть созаемщиками лишь одного льготного жилищного кредита. Повторно оформить такую ипотеку можно только после погашения первого кредита и при рождении еще одного ребенка.

В Центробанке отметили, что получить кредит с высокой долговой нагрузкой или низким первоначальным взносом стало сложнее из-за введенных для банков ограничений. Так, для наиболее рискованных ипотечных кредитов установлены лимиты. Госпожа Юрченко пояснила, что мера позволяет ограничить рискованные выдачи без давления на капитал банков.

В октябре количество выданных в регионах Черноземья ипотечных кредитов в среднем на 21% превысило показатель 2024-го. https://www.kommersant.ru/doc/8250809

Мария Свиридова