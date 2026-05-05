Telegram заблокировал более 100 тыс. каналов за сутки

Telegram заблокировал 104 тыс. групп и каналов за последние сутки. Это следует из статистики мессенджера. С начала года заблокировано 14 млн групп и каналов.

Мессенджер ограничивает доступ к информации, которая содержит в том числе призывы к насилию, террористическую пропаганду и материалы сексуального характера.

5 мая Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 млн руб. по статье о неудалении запрещенного в России контента. В предыдущий раз мессенджер штрафовали по этой же статье 21 апреля.