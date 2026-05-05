Суд смягчил наказание экс-главе Марий Эл
Суд в Рязанской области заменил лишение свободы бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову на принудительные работы. Решение пока не вступило в силу, так как его обжаловала прокуратура, сообщает «Ъ».
Господин Маркелов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу 235 млн руб. по делу о взятках, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Вину он не признал.
Апелляция по представлению прокуратуры ожидается в мае.